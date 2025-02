Eddahchouri: "Soy un jugador bastante completo y dinámico, por eso vine el Deportivo"

Zakaria Eddahchouri debutó el domingo en Ipurua y fue presentado como nuevo jugador del Deportivo radiografiando sus cualidades como futbolista que, según su consideración, son las que le han hecho dejar el Telstar para firmar por los coruñeses hasta 2028: "Soy un jugador muy completo. Si me comparo con otros jugadores, creo que soy bastante dinámico, puedo jugar en el área o detrás de la defensa. Soy bueno en el juego asociativo, busco disparar a puerta y crear ocasiones para mí y para mis compañeros. Soy bastante dinámico y esa es la razón que me ha hecho venir al Deportivo", razona el 3 del equipo coruñés.

El futbolista de origen marroquí no quiso marcarse una cifra de goles hasta final de temporada y dijo no sentir una exigencia por haber sido fichado para resolver los problemas ofensivos del equipo. "No siento ese tipo de presión. Cuando eres futbolista, tienes que dar tu mejor versión, creer en ti mismo y creer en el equipo. ¿Una cifra de goles? No, no es lo que estoy pensando. Soy el típico jugador que busca dar lo máximo nada día en los entrenamientos y doy lo mejor en los partidos para ayudar al equipo. No pienso en los goles que voy a marcar, sino en dar lo mejor de mí cada día. Ya veremos", aventura.

Eddahchouri, de 24 años, explicó también lo sencillo que fue para él decidirse por el Deportivo. "Cuando un club así de grande viene a por ti es fácil decir sí. Fue muy rápido", apuntó antes de detenerse en las ganas de que tiene de estrenarse en Riazor. "He visto videos de Riazor y es precioso. Estoy deseando jugar allí, también he visto cómo la afición siente al equipo y lo ha apoyado durante tantos años. Estoy emocionado".

El delantero blanquiazul no cree que vaya a tener excesivos problemas de adaptación, porque la esencia del juego en España y Holanda es la misma: "La liga española es una gran liga para el desarrollo de un jugador. Es una gran competición si te fijas en la posesión de balón y en su nivel técnico y táctico. Es muy parecida a la liga holandesa porque parten de la misma escuela. Tiene grandes clubes y tengo ganas de jugar en ella", aseguró.

Zakaria no negó que fue un instante único para él su estreno en Eibar, aunque se quedó con las ganas de marcar. "Fue un momento especial hacer mi debut con el Deportivo. Era un momento complicado en el juego, porque había que defender más que atacar, pero para mí fue importante conseguir los tres puntos".