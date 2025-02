Álex Alfaro: «Mi siguiente paso debe ser en un primer equipo aquí o fuera»

Anhelaría una victoria, pero quizás no un 3-0 ante el Pontevedra. ¿Cómo lo vivió?

Sí (se ríe), estamos contentos. Trabajas toda la semana para que pueda salir un partido así. Son de esas victorias que unen más al grupo y que le hacen creer.

¿Intimida jugar en Riazor?

Ahí salimos motivados siempre al 100%. Viene más gente a apoyarnos. Hemos jugado dos veces y nos ha traído suerte.

¿Cómo se llegó a la goleada?

Se nos puso de cara con el gol de Kevin y, después, supimos hacer una muy buena presión alta y no le dejamos al Pontevedra tener esa facilidad con balón, que es su punto más fuerte. Los metimos atrás y eso les incomodó mucho. Además, somos un equipo muy vertical y rápido con balón.

Casi no acaba el partido...

No me suele pasar, pero el otro día se me subieron los gemelos. El míster nos pide ir hacia adelante, los pivotes, incluso los defensas, que si tienen que saltar, que salten sin miedo. Y físicamente exige.

Lleva un año en A Coruña. ¿Cómo valora todo en perspectiva?

Ha sido muy positivo. Vine con la idea de aportar al Fabril y se ha cumplido. Este año di un saltito con las listas del primer equipo, incluso debuté. Siempre hay momentos mejores y peores, pero en un conjunto, estoy muy contento.

¿Cómo vivió esos minutos en Riazor con el primer equipo?

Cuando empiezas a jugar al fútbol de pequeño, luchas y te despiertas cada mañana para vivir momentos así delante de 25.000 personas. Fue inmejorable. Vivir ese ambiente desde abajo es indescriptible. Eso sí, cuando sales, tienes tantas cosas en la cabeza que te centras en el juego.

¿Se quedó con ganas de más?

Lógicamente es lo que buscas: intentar dar ese paso. Cada uno tiene sus procesos, sus tiempos. Si vienen más, bienvenido sea.

¿Cómo se asume rozarlo y ahora dar de nuevo un paso atrás?

En la carrera del futbolista yo creo que mentalmente tienes que ser muy fuerte. Un día puedes estar arriba, otro te tocará estar abajo, otro día te tocará jugar, otro día eres el mejor o el peor. Hay que intentar que en los buenos momentos no te afecte ni te creas el mejor y que en los malos no te vengas abajo. Hay que tener una estabilidad mental, esa es la clave.

¿Hubo alguna opción de salir en este mercado a Primera RFEF?

Pudo haber alguna posibilidad, pero en mi cabeza, a no ser que fuese algo extraordinario, estaba seguir. Esta temporada está yendo bien con el Fabril y he tenido oportunidades de subir. Tampoco me lo planteé mucho la verdad. Pero si surgen estas opciones es que mi trabajo está siendo bueno.

Todos los que salieron rinden...

Es que en la cantera del Dépor, desde hace tiempo, se está haciendo las cosas bien, ya sea con los que fichan o con la gente que lleva tiempo en la casa. El nivel es muy alto. Antes o después van llegando al primer equipo, ojalá sean los máximos posibles.

¿Le sorprende el nivel de juveniles como Guerrero o Noé?

Sí, pero no por el nivel, porque hay muchos jugadores que tienen calidad, sino por la capacidad de adaptación a una categoría nueva, con veteranos. Llama la atención, porque puedes ser muy bueno, pero se han visto en muchos casos en los que dar pasos hacia adelante y saltarse categorías no es fácil. No solo ellos, también Manu Ferreiro.

Acaba contrato. ¿Tiene el Dépor alguna opción de renovarle o están hablando para concretarlo?

Acabo, es cierto, y el club no se ha puesto en contacto conmigo para renovar (la vinculación), así que de momento nada.

Más allá de si es en el Deportivo o no, buscará dar un paso en una categoría superior, ¿no?

Sí, es mi último año (como sub 23) y los siguientes pasos deberían ser en un primer equipo, ya sea aquí, si el Dépor quiere, o fuera.

Le toca ser uno de los veteranos. ¿Cómo lo ha gestionado?

Llevo solo un año, pero en este he tenido que cambiar ese rol tras ser uno de los más veteranos junto a Marotías o Alberto (Sánchez), ayudar a los más jóvenes, intentar que todo el mundo reme hacia el mismo lado... A mí me gusta ese rol. Soy una persona muy competitiva, no me gusta perder ni en los entrenamientos, menos en los partidos. Me exijo mucho a mí, también me gusta exigir a los compañeros. Esa exigencia hace que cada uno pueda dar lo mejor de sí mismo y que todos como grupo sumemos.

¿Qué tal con Manuel Pablo?

De pequeño lo vi muchísimo en la televisión, todo el mundo lo conocía. Es muy cercano y tiene una manera de entender el fútbol que hace que el equipo esté con él.