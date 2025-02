El Deportivo trasladará su sede social al estadio de Riazor

El Deportivo trasladará al grueso de sus empleados el próximo mes de marzo a Abegondo para unificar en la Ciudad Deportiva casi toda su actividad en un centro acorde a las exigencias de un club de fútbol profesional. Ante esta tesitura, la entidad se quedaba sin oficinas en la ciudad por primera vez en sus casi 120 años de historia, pero ha decidido inscribir su nueva sede social en el estadio de Riazor, algo que será efectivo entonces cuando ya esté ejecutado todo el cambio. Este movimiento, además, permitirá al club seguir tributando en la ciudad.

Los aproximadamente 25 empleados que aún trabajan en la plaza de Pontevedra se distribuirán en breve entre Abegondo y la Oficina de Atención al Socio y Accionista de Riazor. Casi 20 se irán a la Ciudad Deportiva y, unos pocos de áreas comerciales y de ticketing, se marcharán al estadio.

El Deportivo aún no ha decidido cuál será el futuro del inmueble en el que ha estado su sede de 1972 desde su donación de entonces realizada por Pedro Barrié de la Maza. Esta decisión de establecer su sede social en Riazor no es incompatible con la búsqueda o con la apertura de nueva en A Coruña en un futuro, enfocada a otro tipo de actividades y funcionalidades, no a su trabajo diario.

Desde su fundación en 1906 el Deportivo ha contado con varias sedes en la ciudad, entre ellas la propia Sala Calvet (entresuelo de Galera 47-49) y dos muy recordadas en la Marina y San Andrés, además de la ubicación de la plaza de Pontevedra, la más longeva con más de medio siglo de actividad. En 2017 el local de la plaza de Pontevedra sufrió una profunda renovación, pero pasados los años y con el paso adelante dado en Abegondo, se ha revelado inadecuada para las exigencias de diario de un club como el Deportivo.