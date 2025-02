Genreau: "Me llegó el interés del Dépor y era el momento de buscar un nuevo reto"

Denis Genreau apuntó algunas de las claves que le trajeron en una decisión en la que pesaron que finalizaba su vinculación con el Toulouse en unos años, las ganas de probar en España y la propia aparición del Dépor: "Me quedaban seis meses de contrato y había la opción de ampliarlo o de buscar una nueva aventura. Y para mí era el momento de buscar un nuevo reto. Llegó el interés del Dépor y pensé que era el momento adecuado. Es una aventura emocionante venir aquí. Siempre quise probar en el fútbol español y estoy muy emocionado", razonó un jugador que reconoció su deseo durante años en España, algo con lo que hablaba con futbolistas españoles con los que coincidó como Beñat o Gelabert.

El francés, criado en Australia, se definió como "el típico jugador box to box" con capacidad para ser "dinámico" y "construir el juego, dar el pase final y sacar los córners". Es versátil, pero sabe dónde se siente más a gusto: "He jugado en los últimos tiempos en diferentes formaciones; el año pasado con cinco defensas y doble pivote. Jugamos también un 4-3-3 y era uno de los de delante. También he jugado en la derecha o en la izquierda, que es no es mi posición natural. Donde más cómodo estoy es siendo uno de los pivotes de un doble mediocentro", contó.

Denis Genreau / Casteleiro | Roller Agencia

Genreau ya conoce Riazor de noche y ahora espera hacerlo de día y con sus gradas llenas: "Me contaron muchas cosas maravillosas. El primer día Fernando (Soriano) me llevó allí a ver el estadio y de noche parecía muy bonito. Solo puedo imaginarlo cuando esté lleno en un partido. Estoy emocionado y espero generar buenos recuerdos a los aficionados", relató.

El pivote admitió que la adaptación y la transición está siendo "fácil" y que está listo para jugar los minutos que sean necesarios porque viene rodado de Francia: "Desde el inicio del año jugué ante el Lyon y en la Copa. Estoy en forma y listo para los 90 minutos. Estoy emocionado de poder ayudar al equipo".