Gilsanz: "Si tenemos mejor plantilla habrá que demostrarlo en el día a día"

El mercado de fichajes ha finalizado y a Óscar GIlsanz se le ha quedado una larga plantilla con la que deberá llegar hasta final de curso y cumplir los objetivos. Mientras Fernando Soriano define el nuevo elenco como "más versátil", el betanceiro prefiere esperar para ver hasta dónde es capaz de llegar el equipo: "Si somos más, la plantilla es más completa. Si somos mejores o peores se verá con e tiempo, de poco vale que yo lo diga. Hay que demostrarlo. No me paro a pensar en eso. Quiero que lo demostremos en el día a día y en ver en Riazor un equipo competitivo contra cualquier rival".

El fin de enero deja al técnico de Betanzos un plantel con 26 jugadores de primera plantilla. "Los que estamos en este barco tenemos que remar hasta el final. Tenemos que cerrar filas en torno a la plantilla y somos nosotros los que tenemos que buscar mejoras continuas", expresó Gilsanz, que pide a sus futbolistas que en el día a día reine la competitividad y el buen ambiente que considera que ha existido hasta ahora. Tras el cierre del mercado, mantuvo una charla con el grupo. Los que están ahora serán los que acaben la temporada y de ellos dependerán los próximos meses de la entidad.

El mercado le ha traído cuatro nuevas incorporaciones y tres salidas. El entrenador deportivista reconoce que necesitan "acelerar ese proceso de adaptación" para entrar en dinámica lo antes posible y aguarda que "cada vez tengan más minutos". No obstante, hay otros futbolistas que no tendrán oportunidades ante la densidad del elenco. "Tenemos un jugador más que cuando empezó el mercado. Las salidas dependen de mucha gente. Solo pido que en el entrenamiento todo el mundo trabaje bien, es la fortaleza que tenemos".

Con un vestuario tan masificado de futbolistas, la presencia de chicos de la cantera es más difícil. Gilsanz, sin embargo, considera que "hay una apuesta firme por parte del club y seguirá siendo así" pese al número de jugadores del primer equipo, aunque también reconoce que habrá "más dificultades" para llamar a la puerta.

En esa apuesta firme, y al ser preguntado por David Mella, el entrenador blanquiazul considera que el error forma parte del proceso de aprendizaje y no se puede eludir: "El proceso de la gente joven siempre es aparecer, mostrar gran nivel, equivocarse, volver a aparecer… al jugador joven hay que permitirle que se equivoque. Ellos saben que les voy a exigir día a día. Pero ellos se van a equivocar, y hay que estar con ellos cuando se equivocan. Son acciones del fútbol. Hay que saber que la apuesta por un proyecto de gente joven conlleva que el jugador mejore a través del error".

Gilsanz acaba contrato en junio

Este martes Fernando Soriano no se quiso mojar sobre el futuro de Óscar Gilsanz. El técnico reconoce que su contrato dura "hasta final de temporada" y su continuidad no está asegurada a partir de junio. Sin embargo, y como ya ha comentado en otras ocasiones, no considera un factor importante su situación personal: "Lo más importante es el club, siempre está por encima de todo. Lo importante es el rendimiento y estamos en una buena dinámica en cuanto al equipo que queremos ser".

Esa escuadra que se imagina el betanceiro es, por encima de todo, competitiva. GIlsanz dibuja en su cabeza un conjunto capaz de afrontar todo tipo de situaciones, con "mucha personalidad" para tener "claridad" cuando el equipo tiene la pelota y "ser capaz de hacer daño y tener profundidad" en ataque. Mezclar eso con un equipo sea pueda vivir sin pelota "juntos y firmes" y convertirse en un rival difícil: "Queremos ser efectivos, eficientes y aderezarlo con la energía que tenemos; y eso, sumarle la comunión de energía que da la afición".

Riazor, asignatura pendiente

El técnico reconoce que el rendimiento como local del equipo es insuficiente hasta la fecha. El Dépor es el tercer peor equipo de Segunda División con tan solo 13 puntos de 36 posibles. Solo Racing de Ferrol y Cartagena han logrado peores resultados en sus feudos. "El resultado que más se ha repetido [la derrota] no es el que buscamos. Buscamos ganar. Ante el Almería trataremos de hacer las cosas muy bien para ganar a un grandísimo rival. Nos van a obligar a estar casi perfectos. Tendremos a Riazor detrás apoyándonos aun sabiendo que hemos perdido partidos", explica Gilsanz, quien bromea con que quizá la clave está en "viajar y concentrarnos fuera para jugar" en casa.

Este fin de semana, llega el Almería. El equipo que "por plantilla" está más obligado a buscar el ascenso a LaLiga. Una escuadra "de Primera" que compite en la categoría de plata: "Es un equipo que hace mucho daño cuando puede correr. En la ida nos marcaron con goles de centro lateral y ahí también son muy peligrosos. Tendremos que sacar nuestra mejor versión".