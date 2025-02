Lucas rechaza al PSV que le ofrecía año y medio de contrato

Lucas Pérez dejó el Deportivo, entre otras razones, por motivos personales que le llevaban a Madrid, y esa sigue siendo su idea para continuar con su carrera. Ha cerrado el mercado y no encontró un equipo de élite en la capital de España, pero eso no significa que no le hayan surgido atrayentes ofertas.

Una de ellas ha sido del PSV, un conjunto que juega con regularidad la Champions que le ofrecía año y medio de contrato. Las negociaciones se prolongaron durante algo más de una semana pero el jugador no vio colmado sus deseos para aceptarla.

Lucas es ahora mismo un jugador en paro después de rescindir en la penúltima semana de mercado con el Deportivo. Puede firmar por cualquier equipo en el momento que desee.

La salida del coruñes en el mercado de invierno fue el gran movimiento del Dépor en este mes de enero. Para cubrir su ausencia y solventar las carencias de su plantilla, el Dépor contrató en los últimos días a Zakaria Eddahchouri, Denis Genreau y Nemanja Tosic, además de la reparación de Diego Gómez.