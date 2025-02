1-2 | El Dépor Abanca saca oro de Zubieta

El Deportivo Abanca logró una meritoria e importantísima victoria ante la Real Sociedad que permite al cuadro de Fran Alonso adelantar temporalmente al Espanyol y distanciarse a seis puntos del Levante. Olaya y Millene anotaron en un triunfo auspiciado por la expulsión de Elene Lete.

El encuentro caminaba hacia una historia entre dos conjuntos en realidades distintas. El dominio txuri-urdin fue incontestable durante la primera parte, pero en el inicio de la segunda, una mala salida de Lete cambió el partido. La guardameta derribó a Ainhoa y la árbitra interpretó que era la última jugadora. Expulsó a la cancerbera local y acto seguido, con Santana todavía situándose, Olaya clavó un libre directo por la escuadra imparable para poner el empate. Dos minutos después, Millene Cabral aprovechó la falta de confianza de la portera local para sacar un disparo raso a la media vuelta al que Santana tampoco llegó.

Hasta entonces el Deportivo no había podido mantener el ritmo de sus últimos encuentros. No le dejaron. Le tocó remangarse, juntarse y defender. Lo hizo por momentos bien, aunque este equipo todavía no tiene suficiente solidez como para plantearse un partido completo en campo propio. A los 25 minutos, Nerea Eizagirre logró encarar a Lucía Martínez y llegar a línea de fondo. La zaguera ganó el espacio, pero no pudo proteger un balón que la atacante txuri-urdin metió en el interior del área. Desde atrás apareció Guridi para rematar ante una mala oposición de Paula Gutiérrez. Al filo del descanso, Amaiur golpeó el travesaño y perdonó un segundo tanto que luego echaron en falta.

La inferioridad numérica niveló el encuentro. Los nervios pusieron al Dépor contra las cuerdas desde el momento del segundo gol. La Real reconoció en el lado de Vera y Lara la zona defensiva más lenta y explotó su espalda. Por ahí volcaron un sinfín de ataques que llevaban mucho peligro. En especial, un remate a bocajarro de Intza que paró Inês con los pies.

El caos reinó en Zubieta con una Real Sociedad muy directa. El balón iba de lado a lado sin freno y el encuentro se alargó hasta más allá del minuto 98. El Dépor, que no supo templar, resistió como pudo. Achicó agua y, a diferencia de hace una semana, sostuvo el marcador a favor. El esfuerzo colectivo fue absoluto y sumó, como siempre, a una estelar Inês Pereira, que volvió a salvar al equipo tras un remate de córner; y ya en el descuento, Vera, bajo palos, sacó un balón que iba directo a gol. El cuadro de Fran Alonso logra así una meritoria victoria y dormirá en 12ª posición con 19 puntos.