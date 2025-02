Juan Carlos Real: «Pude volver al Deportivo y no se dio, pero el recuerdo es maravilloso»

Juan Carlos Real (A Coruña, 1991) verá el domingo medirse a los equipos que más le han marcado. Del Dépor en el que se formó al Almería en el que explotó. Admite que pudo volver a Riazor y analiza la apuesta la cantera y al equipo.

Pocos equipos han marcado más su carrera deportiva que el Dépor y el Almería...

Cierto, al final el Dépor es el Dépor. Y todos los demás están muy por detrás. Soy un niño de A Coruña que estuvo media vida en el Dépor, en todas las categorías inferiores, que conseguí ser jugador de primera plantilla, ascender, vivir todo lo que un niño de A Coruña sueña en el club de su ciudad. Por el que simpatiza y sufre. Y el Almería, porque, pese a ser solo un año, se dio todo de una forma espectacular. Fue mi mejor año también en cuanto a registros, como vestuario, club, afición. Todo se juntó y se dio un año tremendo para todos. Muchísimo cariño, grandísimos recuerdos y esa sensación también de que, después del Dépor, que evidentemente es otra cosa, es el club donde más agusto he estado.

¿Los sigue? ¿Los ve?

Sí, voy siguiendo. Al Dépor, porque siempre lo sigo, y al Almería por haber estado ahí. Me gusta seguir también a los equipos en los que estuve. Al Tenerife también me gusta verlo. El Dépor, pese a venir de un ascenso, está bien y aspira a algo más que simplemente pasar desapercibido esta temporada y el Almería, que viene de bajar de Primera y que tiene como objetivo otra vez estar ahí lo más alto posible. Será un partido bonito seguro.

Se le nota el cariño al Dépor en el tono de voz. ¿Es así?

Sí, siempre estoy pendiente. La familia, los amigos siguen allí y si no es de los primeros de los temas de conversación que sale, al poco aparece el Dépor. Haber pasado allí tantos años, haberme formado allí como jugador, como persona, pues siempre estoy con un ojo allí, como aficionado también, por ver cómo va todo. Así que ese cariño siempre va a estar.

¿Será esta la vez en la que se convierta en un club de cantera?

Cada año siempre salía algún jugador, pero ahora están ahí con bastante progresión y a un nivel de asentamiento espectacular, como es el caso de Mella y Yeremay. Vienen de Primera RFEF, pero están dando un rendimiento altísimo, impropio para no haber estado nunca en la categoría. Villares, Barcia, jugadores que se encuentran ahí en el club. Incluso con una apuesta de entrenador de base, que no se había visto, con Gilsanz. Se ve que funciona, que hay materia prima y desde la distancia, pues estoy muy orgulloso de verlo.

¿Hay que darle tiempo para que cuaje esa idea?

Sí, pero yo creo que la apuesta por Gilsanz como entrenador es un paso importante. Hay jugadores que están dando el nivel, que se mantienen, que no es algo ocasional. Todo eso sirve para seguir creando esa idea y si se mantiene así, yo creo que para la gente, para el aficionado te hace sentir un poco más ese sentimiento de pertenencia.

Y tener paciencia...

Sí, paciencia, oportunidad y continuidad, yo creo que continuidad es la palabra. Que la gente del club vea lo que viene por detrás, que valga, que tenga continuidad y que el club crezca.

Se fue hace diez años del Dépor. ¿Pudo volver? Incluso hace unos meses hubo esa opción.

Sí, en alguna ocasión sí que hubo. A veces algo más, a veces algo menos, pero sí que en alguna ocasión la hubo, el año pasado también, pero quedo ahí y ya está. No puedo decir mucho más.

¿Le queda pena que no se terminase concretando?

No, tampoco, viví ahí muchísimos años, muchas cosas hasta los 24, que fue cuando me fui, con ascensos, con toda la vida ahí y ahora mirando hacia ellos, pues es un recuerdo bonito y maravilloso. Siempre hubo ahí la posibilidad o las conversaciones que no se dieron, pero estoy contento por la etapa, por todos esos años ahí y por el sentimiento hacia el club.

¿Qué partido imagina entre el Deportivo y el Almería?

Será bonito por el nivel de ambos. Evidentemente el Almería está en una dinámica que había empezado muy irregular y ahora ha pillado esa velocidad de crucero por el nivel de la plantilla que tiene. El Dépor es un equipo muy ofensivo, muy alegre, genera mucho, engancha mucho a la gente, es bonito de ver. Será un partido muy atractivo. Con el empuje de Riazor y siendo conscientes de que es en casa, hay que hacerse fuerte y apretar seguro.

¿Cómo le va con la experiencia en el Real Murcia?

Estoy contento por cómo va todo, en la ciudad, con el club, con todo. En lo deportivo, también, estamos arriba peleando por un objetivo muy bonito y muy grande. Estamos contentos con la dinámica positiva en la que estamos, en los puestos altos. Yo estoy encantado de poder ayudar.

¿Es la Primera RFEF como la podía haber imaginado?

Sí, como me imaginaba. Está muy igualada. Entre el 19º al 3º o al 4º, no sé si hay siete u ocho puntos. En esta categoría sí que hay que adaptarse en algún partido más a algún campo porque en Segunda División está todo más igualado a nivel de condiciones de terrenos de juego. Mucho nivel y mucha gente joven con hambre que viene pisando fuerte. La gente que somos un poco mayor intentamos mantener el nivel.