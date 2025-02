3-1 | Eddahchouri y el Dépor dan un golpe en la mesa

La vida le sonríe al Deportivo. Si hubiera podido dibujar una tarde perfecta en la que encontrase paz y en la que empezase a soñar, no habría sido muy diferente a la vivida anoche. El descenso queda a más de diez puntos, el equipo se empieza a soltar tras hacer hincar la rodilla a uno de los grandes de Segunda División y, por fin, tiene un delantero. Parece poco, es una barbaridad. Mimbres, seguridad y gol. Zakaria Eddahchouri, casi en la primera pelota que tocó, hizo un movimiento instintivo de ariete y buscó la red. La encontró para reventar a la grada, para decir que él ya estaba en la ciudad y para gritar a los cuatro vientos que asume con naturalidad y hambre ser el nueve de este equipo. Su tanto abrió poco menos de un cuarto de hora de mística de Riazor en el que el Dépor vapuleó al Almería de los Luis Suárez, Baptistao y compañía. De la combinación de golpes que recibieron de los coruñeses en ese tramo de partido no se recuperó para acabar cayendo en A Coruña.

La importancia de un fichaje y la necesidad de que tenga un impacto ineludible se miden también en los tiempos de adaptación . Para Genreau y Tosic lo habrá, para Zakaria Eddahchouri ni lo hubo ni hacía falta. Ya no es lo que podía dar, que demostró que también ahí suma, es lo que restaban Barbero y Bouldini en ataque. Uno hacía bien casi todo lo que no fuese meter un gol, el otro ha sido el gran fiasco entre los fichajes junto a Charlie Patiño. Pablo Martínez le ganaba la partida en defensa a Dani Barcia, pero la sustancia estaba al otro lado del campo.

El Dépor arrancó sufriendo. Se le veía inquieto, titubeante en la salida. Baptistao o Luis Suárez parecían más de uno cuando venían de frente en una presión arriba, semejaban una estampida. En la primera casi rememora Helton Leite algunas de sus pesadillas de hace dos semanas. No pasó del susto. Esa sensación de incomodidad se prolongó durante muchos minutos de la primera parte. El equipo andaluz conseguía encontrar espacios intermedios, transitar y, sobre todo, meterle un par de marchas más a las que el Dépor no está del todo acostumbrado y que le suelen costar. Quizás por eso no había podido ganar aún a uno de los equipos de arriba.

Los sobresaltos no se marcharon del todo en el primer acto, aunque se fueron espaciando. El equipo coruñés se sacudió esa incomodidad y, sobre todo, se lanzó a plantar batalla en el área contraria. Ximo Navarro, como siempre últimamente, fue el que desató las hostilidades. Lleva unas semanas en las que la banda se le queda pequeña. Una cabagalda por el costado y un desmarque suyo por el centro a una pelota de Mario Soriano sirvieron para que el Dépor levantase la mano en el partido.

Quien por entonces seguía agazapado entre los centrales y todavía no se había hecho notar en exceso era Zakaria Eddahchouri. Eso sí, al holandés no le hizo falta echarle pegamento a la pelota ni reclamarla en todo momento. Recibió una pelota en la frontal, mientras apuraba el fuera de juego. Ahí vio clara la resolución y a la mínima disparó a puerta. Gol y rugido de Riazor. Se lanzó a la grada, se abrazó con todos. Así era jugar con un delantero, una sensación que había olvidado el Dépor. 1-0, minuto 19.

Quedaban inaugurados los minutos de locura del Dépor. Poco después Yeremay hacía el segundo entrando de puntillas en el área. Zaka arrastraba a Edgar hasta sentarlo y el canario flotaba con delicadeza hasta que la pelota acariciaba la red. Solo le faltó driblar al portero como en aquel tanto de Kanu con el Arsenal hace 25 años. 2-0. Riazor no se lo creía y habría más. Cinco minutos después, la grada volvió a comprobar el estado de sus cimientos y la capacidad del recinto para resistir temblores. Ximo recuperaba otra pelota y Mella, quien se vio orientado en la frontal para radiografiar una rosca al palo largo, no falló. 3-0, minuto 31. Lo imposible era posible. El Dépor aguantó hasta el descanso, no sin echarse la mano al corazón en alguna ocasión.

La propia calidad y la necesidad del Almería hacían presagiar una segunda mitad en la que al Dépor le iba a tocar, ante todo, lucir un ejercicio de resistencia. La clave era tener la pelota lo que pudiese, estirarse para amenazar en ataque y y, sobre todo, no ponerse nervioso si llegaba un revés pronto. A los dos minutos todo pudo empezar a salir mal, pero Ximo Navarro apareció milagroso en el área para impedir que la pelota de Luis Suárez se colase en la portería. Fue la primera de un buen puñado de ocasiones que, a buen seguro, le habrían dado algún gol en casi cualquier partido, pero ayer no le tocaba. Era el día de la felicidad y de la plena puntería blanquiazul.

El Dépor también tuvo alguna ocasión para redondear la tarde. La que hubiera hecho justicia a una jornada perfecta fue esa vaselina que lanzó cual orfebre Yeremay. Un defensa de los andaluces se la cazó en la línea para romper el arcoiris.

Quedaban entonces 25 minutos en los que Rubi movió el banquillo y su equipo no perdió la fe, a pesar de que no era el día de la puntería para ellos, a pesar de que se encontraron una y otra vez con un portero con cara de muralla llamado Helton Leite. Si había empezado el duelo titubeante, aún con el recuerdo del partido ante el Levante, cada una de sus paradas salvadoras no hacían más que reafirmarle y sumar cariños y elogios de la grada. Hace tiempo que el Dépor tiene un portero, en el último mes ha descubierto que cuenta con un pivote como José Ángel y ayer reparó en que hay un delantero que oposita a hacerse con el puesto y dar soluciones. Zaka. Un proyecto de pasillo de seguridad para que los niños vuelen y el Dépor se dispare y sueñe.