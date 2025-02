Gilsanz: «Una primera parte así es para estar contento, sobre todo, por los futbolistas»

Óscar Gilsanz destacó al finalizar el partido del Deportivo contra el Almería en Riazor el rendimiento del equipo de forma coral sobre las individualidades que decantaron el marcador. «Cuando se gana en casa y se hace una primera parte así es para estar contento, sobre todo, por los futbolistas. El trabajo colectivo fue muy bueno», resumió el entrenador del Dépor tras dedicarle el triunfo al utilero Fino Fonticoba, exutilero del club fallecido esta semana.

El técnico betanceiro solo encontró aspectos positivos que resaltar de la actuación de sus pupilos ante uno de los equipos más potentes de la competición. «Ritmo alto en la presión, tomando buenas decisiones en el último tercio, que es algo que hablamos en el vestuario. Después, cuando el Almería apretó más, se juntaron y defendieron cerca de la portería», enumeró Óscar Gilsanz, de dulce con lo visto en el terreno de juego ante un contendiente al ascenso. La única mancha en la actuación del equipo fue el gol de Luis Suárez en los últimos instantes. «Me molestó. Podríamos haberlo evitado», aseguró, satisfecho con la actitud en defensa pese al gol tardío del conjunto indálico. «Cuando llegué ya dije que tenemos capacidad ofensiva y que teníamos que buscar el equilibrio con esa solidez defensiva que es tan importante en el fútbol y en esta categoría», recordó.

En ese reconocimiento colectivo, el entrenador deportivista tuvo tiempo para resaltar las dotes que logró sacar a relucir Zakaria Eddahchouri en su primera titularidad. «Tiene muchísima movilidad, buen pie y gol. Nos va a ayudar muchísimo en situaciones de transición», precisó Gilsanz. Añadió que las virtudes del ariete recién incorporado en el mercado de invierno tiene características que podrán ser de provecho en el juego entre líneas.

El aporte del recién llegado se ha sumado al buen momento que atraviesa el equipo y las ganas que tienen los jugadores de dar un buen rendimiento en casa. «Todos los futbolistas están deseando jugar en Riazor. El ambiente que tenemos nos hace disfrutar día a día. Si las sensaciones son buenas y, además, ganas, mucho mejor», comentó con optimismo.

Aunque la dinámica de resultados es positiva, con dos victorias consecutivas y tres partidos sin conocer la derrota, Óscar Gilsanz quiere rebajar la euforia del momento y mantener la mente fija en el trabajo diario. «Tenemos que pensar en cada partido que viene, yo no pienso en otra cosa», aseveró el entrenador blanquiazul, que solo piensa en el objetivo inmediato y no quiere imaginar metas mayores a medio o largo plazo. «El Dépor puede soñar con una buena semana para ir a Elda a competir con las mayores garantías», se limitó a aventurar Óscar Gilsanz. No quiere dar por hechos más puntos que los que actualmente tiene en su casillero, por lo que hizo una estimación sencilla. «35 puntos no llevan a nada, hay que pensar en el día a día», remarcó.