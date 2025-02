Yeremay: «Pedí ayuda, no me sentía yo, ahora lo llevo mucho mejor»

Con la sinceridad que siempre le caracteriza, Yeremay Hernández reconoce que «no estaba bien» en enero después de unas semanas marcadas por el interés de varios clubes por su fichaje. «Intenté llevarlo de la mejor manera posible. No voy a mentir. Era algo nuevo para mí. Al final tengo 22 años, muchas veces no quieres mirar y te llega por todos lados. Lo bueno es que pedí ayuda y me ayudaron. Ahora estoy mucho mejor, más tranquilo y enfocado al 100% en el Dépor», explicó postpartido.

Yeremay contó que Joaquín Sorribas, psicólogo del club, ha sido importante para aprender a gestionarlo: «Al final soy un niño. Pedí ayuda. Llegó un momento que no me sentía yo, no solo en el fútbol, fuera. No estaba bien. Estoy trabajando con él y creo que lo estoy llevando mejor». «Muchas veces nos entran pajaritos», reconoció sobre cómo ha vivido un enero que ya queda atrás. El canario anotó un gol ante el Almería y perdonó otro «por goloso», dijo con un tono más distendido. Yeremay volvió a ser clave y cree que el equipo está «en buena dinámica». A ocho puntos del play off, cree que deben «mirar para arriba en la tabla».