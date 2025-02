Bizarrap, pendiente del vestuario de Abegondo

El Fabril doblegó hace poco más de una semana al Pontevedra en el estaido de Riazor, pero no pudo repetir este fin de semana frente a un Numancia que celebró por todo lo alto el triunfo logrado en Abegondo. La victoria tuvo un punto de épica porque estuvo jugando los últimos minutos con diez y, aun así, fue capaz de ampliar la ventaja hasta el 0-2 frente a los jugadores de Manuel Pablo.

Los jugadores del Numancia parecen que adoptado como pieza talismán la sesión 61 de Bizarrap que, en este caso, está acompañado por Luck Ra. El 'No me hago el duro' resonó con fuerza en el vestuario de la Ciudad Deportiva del Dépor. Así lo celebraron los numantinos y así lo hizo constar uno de sus jugadores Alain Ribeiro en una storie de instagram que fue resposteado por Bizarrap y por el propio Luck Ra. Del Mambo de Kiko Rivera al No me Hago el Duro de Bizarrap, aunque fuese de manera momentánea y con otros protagonistas.

Bizarrap estuvo en una ocasión realizando una sesión en A Coruña, fue en 2022 en el festival Neox Music Day, que se celebró en el recinto ferial de Expocoruña y que congregó a algunos de los referentes del género urbano más potentes del momento. Con Bizarrap compartía cartel entonces el canario Quevedo, que no obstante tuvo que cancelar su actuación en A Coruña por motivos de salud. Los fans del género pudieron estar tranquilos, porque disfrutaron igualmente de un cartel cargado de estrellas en el que figuraban nombres como Bad Gyal, Hijos de la Ruina, Rels B, Ptazeta, y D. L. Blando.

El Numancia, en la pugna por subir

El equipo castellano es ahora mismo líder de su grupo de Segunda RFEF en una dura pugna con el Pontevedra, que sucumbió hace poco en A Coruña. Será una lucha a dos para hacerse con la plaza de ascenso directo. Luego ya vienen el resto de contendientes del grupo que en muchas casos se ven envueltos en una lucha doble. El Fabril no es una excepción. Una victoria le hace acariciar el play off y una derrota le acerca a la zona de descenso. No será una temporada sencilla para el segundo equipo blanquiazul que ha vivido un cambio de guardia, una permuta de entrenador y que se ha enfrentado a lesiones, pero que aún así ha dado la cara en la competición.