En el horizonte del Deportivo aparece el Eldense, el equipo del robo fantasma y Cris Montes

Si hay un equipo con el que el Deportivo se ha encontrado más fuera del campo que dentro en los últimos años ese es el Eldense. Los alicantinos, tras salir del fútbol amateur, subieron antes a Segunda División y en otro grupo de Primera RFEF y no fue hasta hace unos meses cuando se encontraron ambos equipos en Riazor. Eso sí, ya tenían una historia previa con el sonado traspaso frustrado de Cris Montes a los blanquiazules. A aquellos lodos y malosentendidos se sumó el robo fantasma que hizo público el Eldense en el vestuario del coliseo herculino durante el partido del pasado mes de octubre y que el Dépor negó categóricamente en un dura respuesta pública.

El equipo alicantino denunció en su día en un comunicado «el robo de joyas, dinero y otros objetos de valor en el vestuario» de Riazor durante el encuentro. Los azulgranas hicieron constar entonces que habían «presentado la denuncia pertinente», aunque nunca llegó a hacerse efectiva en comisaría ni a ponerse en contacto con las autoridades de manera formal. A día de hoy al Deportivo no le ha llegado ninguna ni hay constancia de la misma.

Uno de los afectados por este supuesto incidente pudo ser Alan Godoy, ahora futbolista del Barcelona B. Llegó a hacer una publicación en redes sociales al respecto deslizando que era uno de los afectados y la acabó borrando. En el momento en el que el Eldense abandonó a A Coruña tras el partido, todo lo ocurrido pasó al limbo en un viaje en el que el equipo de Elda había tenido, además, problemas con el desplazamiento y el alojamiento.

El Deportivo quiso cortar de raíz la denuncia para que no se manchase el nombre de la entidad: «No existe ningún fundamento que sustente estas acusaciones, las cuales el club considera infundadas y completamente alejadas de la realidad», aseguró entonces el club coruñés.

No fue este el primer roce entre ambos equipos quienes ya tuvieron que tratar cuando el Dépor quiso incorporar a Cris Montes, ahora jugador del Universidad Católica de Chile, en el pasado mercado de invierno. El canario, criado en Asturias, quería incorporarse al conjunto de Riazor y, de hecho, tuvo sus más y sus menos con su club de origen porque no estuvo con sus compañeros en algunos de los entrenamientos. El Dépor le ofrecía, además de una oportunidad en un club histórico, una mejora notable en sus condiciones económicas. El Eldense exigía para su salida una contraprestación por sus derechos que el Dépor no estaba dispuesto a afrontar. Al final, en una encrucijada, el jugador acabó renovando con el Eldense hasta 2026, aunque desde entonces poco protagonismo tuvo y se acaba de ir a Chile a proseguir con su carrera. El Dépor lo intentó luego con Luis Chacón y terminó por fichar a Luis Quintero. El camino quedó despejado para la irrupción de David Mella. Cuentas del pasado que se harán presentes este domingo en el Pepico Amat.

El último en llegar, pero que es central en el proyecto, es José Luis Oltra. El valenciano, entrenador que subió al Dépor en 2012 a Primera en una temporada de récord, lleva tres partidos al frente del conjunto alicantino y tiene la dificil papeleta de salvarlo tras la destitución de Dani Ponz. Ian Mackay es el guardameta titular y Víctor García también es fijo en la banda derecha. Sergio Ortuño es capitán y una institución y ha tenido en los últimos tiempos ofrecimientos de Primera División. Monsalve ha jugado con regularidad en la zaga.

Mackay, Víctor García, Ortuño, Monsalve y Oltra, los ex del Dépor

El Dépor y el deportivismo se encontrarán un puñado de caras conocidas en el duelo de este domingo en el Pepico Amat ante el Eldense. Hasta cinco exdeportivistas pertenecen al conjunto azulgrana, dos de ellos jugaron en el primer equipo, uno lo entrenó y otros dos estuvieron en el Fabril. Los más reconocibles de todos son José Luis Oltra e Ian Mackay, seguidos por Víctor García. Más en segundo plano pueden encontrarse Nacho Monsalve y Sergio Ortuño, quienes no pasaron del filial, pero que luego han hecho carrera en el fútbol profesional. Todos tienen protagonismo en el próximo rival del Dépor, no han sido ni mucho menos jugadores testimoniales en los planes de los dos técnicos que se han sentado esta temporada en su banquillo.