Cuando el Deportivo desata la tormenta

Cuando los nubarrones blanquiazules aparecen por el cielo más de un equipo de Segunda tiembla. La última descarga la recibió el Almería, pero ni fue ni será la última de un Dépor al que a veces le cuesta ver portería y en otras ocasiones se desata. Es el sino de un equipo con un evidente torrente ofensivo que, por momentos, no encuentra la meta rival, pero cuando se topa con ella, es imparable. Concentra sus goles para entrar en una especie de trance del que nadie está a salvo.

Esos doce minutos locos ante el conjunto andaluz el pasado domingo fueron la última muestra, no la primera. Casi no dio tiempo a pestañear entre el gol de Eddahchouri y el tanto de David Mella. Al primer golpe del holandés el equipo de Rubi se fue a la lona y para cuando se pudo levantar y cortar la cuenta de proyección, ya le vino otro derechazo sutil de Yeremay. Lo mismo le pasó instantes después con otro golpe de Mella al higado de un contrincante tocado. Sin darse cuenta ya iba 3-0 y le queda un mundo por remar y por remontar. Entre el minuto 19 y el 31 nadie pudo parar al Dépor. «Es un equipo que te puede meter cinco o fallar y no marcar, tiene esa capacidad», apunta el entrenador de los rojiblancos sobre los coruñeses. Lo acababa de vivir en sus propias carnes.

Ahora los protagonistas fueron Eddahchouri u Óscar Gilsanz, en otro momento estaban Idiakez o Lucas, siempre Yeremay y Mella. Estos partidos en los que el Deportivo arremete con fuerza se estrenaron el pasado 27 de septiembre cuando el equipo coruñés visitó el Carlos Belmonte ahogado por la clasificación. Ese día golpeó con fuerza en el minuto 9 y 12 por medio de Mella y Yeremay para remontar el tanto de Quiles y ya en la segunda parte destrozó a su rival entre el 64 y el 80. Los dos canteranos repitieron y Cristian Herrera se sumó a la fiesta.

Mes y medio después y en el estreno de Gilsanz en el banquillo, le tocó sufrirlo al Cartagena, pero en este caso hubo menos concentración, solo al final del encuentro y cuando ya estaba roto. Cristian Herrera y Yeremay cerraron el 1-5 en los minutos 88 y 89.

En Cádiz, en la tarde mágica de Lucas Pérez, fue precisamente el coruñés quien hizo la diferencia en los minuto 81 y 84 antes plantar el 2-4 definitivo, justo después de la expulsión de David Mella que llegó con el 2-2 en el marcador.

Todos los duelos habían sido fuera de casa hasta que el Castellón lo sufrió en sus carnes en Riazor. En poco más de quince minutos encajó cinco goles, entre el 36 y el 52. Un huracán que lo tumbó y del que casi ni se recupera. El Almería fue el último en padecerlo. Nadie está libre de ser el siguiente.