La afición del Deportivo se ilusiona con un lejano ‘play off’: «Podemos mirar hacia arriba»

Los dos triunfos consecutivos ante Eibar y Almería han despertado a una afición que hasta el momento seguía con escepticismo una temporada en la que los blanquiazules han estado siempre mirando hacia abajo. Algo ha cambiado en las últimas semanas gracias a los resultados cosechados. El Deportivo deja la zona roja a diez puntos de distancia y la promoción está a nueve. Todavía queda lejos, aunque la afición quiere ser ese invitado de última hora al banquete final. «De broma, a lo bajini, le dije a un peñista que no haga planes para junio. Con la boca pequeña, pero el otro día sales con un subidón. Siempre hay un equipo que se mete sexto medio llorando», explica con optimismo Agustín López, presidente de la Peña Barcelona.

No es el objetivo del club en su primer año de vuelta en Segunda. Tampoco es una obligación. Pero entre los aficionados ya surge el debate de si al equipo, con una buena segunda vuelta, le dará para alcanzar a los equipos de arriba, sumamente regulares durante todo el curso. Carlos Carballal, vicepresidente de la Federación de Peñas, cree que ha aumentado el entusiasmo: «El play off dependerá de ganar varios partidos seguidos. Podríamos tener algunos puntos más, que no los hay, pero creo que sí hay opción de pelearlo. Las sensaciones son buenas».

Con Óscar Gilsanz al mando, el cuadro coruñés tiene un promedio de 1.79 puntos, lo que le haría terminar en torno a 64 puntos, cifra que sirvió al Real Oviedo para colarse como sexto la temporada pasada, a uno del quinto. Además, el equipo va en línea ascendente en los últimos meses. «Estoy ilusionado. Las dos victorias seguidas dan mucha confianza. A todos nos gustaría verlo ahí, peleando, de momento hay cierta distancia, pero son tres partidos seguidos ganando. Pasito a pasito. Una victoria ante el Eldense te permite prácticamente olvidarte del descenso», reflexiona Jorge Fernández, presidente de la Peña Verín, que pide, además, tener un final de curso sin nerviosismo: «Llevamos tantos años que no hay un curso tranquilo que lo del Almería parecía hasta surrealista. No estamos acostumbrados a la tranquilidad».

Los fichajes, otro motivo para ilusionarse

Más allá de los resultados, el mercado de fichajes también suma en el momento positivo de la grada, que ve una rotación mayor en la plantilla. «Necesitábamos un impulso, sobre todo después de perder a Lucas, a quien todos queríamos mucho. Zakaria nos va a aportar mucho, era necesario», expresa Carballal. El vicepresidente de la Federación de Peñas también pone en alza la figura de Óscar Gilsanz: «Me da buena sensación, es una persona de la casa, no hace mucho ruido, pero ha mejorado al equipo. Comparando partidos, tiene casi el doble de puntos que Idiakez». Jorge Fernández añade que, además, se han recuperado varios jugadores que dan un gran nivel, como José Ángel, y el equipo «ahora es una maquinaria que funciona mucho mejor», por lo que no es «una locura» creer que se puede pelear por, al menos, estar en la lucha.

Agustín López ve similitudes entre el pasado curso y este. Sabedor de que «es muchísimo más difícil», pero «ahora la cosa se empieza a asentar» y después del «partido clave» en Elda el Dépor podrá definir mejor sus próximos meses. En los bares y «en los grupos de Whatsapp» queda patente que el equipo va mejor: «Vuelve a haber ruido. Antes acababa un partido y todo era silencio. Ahora la gente habla de otros equipos, de quién ha ganado o perdido... Se ha generado ilusión. Nosotros somos muy sufridos, pero a poco que nos den algo, nos ilusionamos fácilmente».

Incluso en el estadio de Riazor se notará en el ambiente. Aunque ya hay «muy buenas entradas para ser Segunda», como cita Carlos Carballal, «ganando partidos esto irá para arriba seguro» y las asistencias se incrementarán de aquí a final de curso. Con los pies en el suelo pero la fe intacta, el Dépor no pierde de vista la sexta plaza.