Tosic: «Cuando viene un equipo grande tan grande, aceptas de inmediato»

Nemanja Tosic fue el último en llegar y no se quiere quedar atrás, a pesar de que le espera un rol secundario a la sombra de Obrador. El serbio explicó las circunstancias de su contratación y qué ha supuesto para él: «Estaba emocionado con la posibilidad (de fichar por el Dépor) porque fue al final del mercado. Estoy muy contento de que se haya dado. Me dijeron de venir aquí para ayudar al equipo hasta final de temporada en el lateral izquierdo. Es muy grande y cuando viene uno así a por ti, aceptas de inmediato es una gran oportunidad», relata.

«La atmósfera del Riazor fue increíble, una de las mejores en las que he jugado». Tosic sabe a donde ha venido, pero aún así se declara impresionado. Viene a complementarse con Obrador y la zaga, anuncia sus cualidades. «Soy un jugador con mentalidad defensiva, puedo hacer coberturas y dar apoyo al interior. Casi toda mi carrera he jugado de lateral, también lo he hecho de central». Fernando Soriano refrendó sus palabras al asegurar que se le ficha por su perfil y porque el equipo juega algo más bajo en los laterales con Gilsanz.