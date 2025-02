Víctor García: «¿Denuncia? Se ensució con los comunicados, tendrían que haberlo hecho de forma privada»

Víctor García (Valencia, 1997) guarda en su memoria un gran recuerdo de A Coruña, donde vivió dos etapas y la primera lejos de casa. El diestro reflexiona sobre aquella lesión que sufrió en la temporada 21/22 y el episodio vivido en la ida, cuando el Eldense denunció en un comunicado un robo en su vestuario que el Deportivo negó y ahora enrarece el ambiente

En la ida, el Eldense denunció un robo de pertenencias en el vestuario a través de un comunicado que luego el Dépor negó. Usted estaba allí. ¿Qué sucedió?

Yo creo que fue algo que sucedió antes del descanso, porque en el descanso hubo compañeros que tenían cosas a la vista y que les faltaban algunas cosas. Nos sorprendió, por supuesto. Yo he estado de local en Riazor y sé que tienen una gran seguridad. No es cualquier estadio. Nos sorprendió. Después creo que se ensució con los comunicados de los clubes, que tendrían que haberlo hecho de forma privada o incluso con la policía denunciando el robo. Y ya está. Fue algo que sucedió. No sé finalmente cómo quedó. Eso es un poco lo que yo viví.

¿Es algo que queda en el pasado?

Sí, por supuesto, yo creo que son cosas extrafutbolísticas que no deben ensuciar el partido. Son dos grandes aficiones que no tienen que estar enfrentadas por un suceso que pasó y que nos sorprendió a todos. Es algo extrafutbolístico que no debe afectar al ambiente.

Vivió dos etapas en el Dépor, primero en el Fabril. ¿Cómo recuerda su paso por A Coruña?

Con mucho cariño, la verdad. Es un sitio en el que he estado muy a gusto. Fue la primera vez que salí de Valencia con 19 años. Iba con el tema del clima, que era una ciudad lejana de Valencia y diferente… pero me adapté muy bien y muy rápido. He sido muy feliz en mis dos etapas. La verdad es que tengo un gran recuerdo y guardo amistades de la ciudad y del club. Uno se siente orgulloso de haber pertenecido a un club histórico como el Dépor.

¿Y su debut en Copa del Rey?

Fue un partido muy especial. Yo venía de jugar en Tercera División. Aquello fue en septiembre y Natxo contó conmigo incluso de titular. Fue mi primera experiencia de fútbol profesional y fue muy gratificante. Los compañeros en ese año me lo pusieron muy fácil, ayudaban mucho a la gente joven. Recuerdo el buen trato con Mosquera o con Álex Bergantiños, que luego tuve la suerte de compartir vestuario con ellos en diferentes sitios. Fue muy bueno para mí para darme cuenta de que podía dar un paso adelante en mi carrera.

Todavía es difícil de explicar cómo se cayó aquel equipo.

Sí, la verdad es que sí. Yo es algo que todavía no encuentro una palabra o una solución a ese enigma. Creo que es fútbol. Disfrutamos mucho ese año, tanto en el campo como fuera. Teníamos un gran grupo humano y fue una lástima. Nadie esperaba ese final tan amargo. Me alegro de que el club se haya levantado de nuevo.

¿Le quedó la espina de no haber podido regresar?

Fue muy frustrante. Ha sido la única vez que he estado lesionado de larga duración. En mi despedida lo puse, que estaba en deuda con la afición. La gente me animó desde el día uno a intentar recuperarme, que era lo que más quería. No pudo ser. Siempre me quedará esa espina de no haber podido ayudar al equipo a cumplir el objetivo. Donde más se sufre es desde fuera cuando no puedes jugar por un impedimento físico.

¿No conocer los plazos de regreso es lo peor para el jugador?

Sí, la incertidumbre a las personas nos afecta mucho. No saber qué va a pasar e ir semana a semana. Pero a mí me ayudaron mucho. Tanto el staff médico como todo el personal del Dépor. Pusieron todos los medios que tenían a su alcance. Estoy muy agradecido por todo lo que hicieron por mí. También por la comprensión del entrenador. Al final son cosas del fútbol y la vida que te hacen más fuerte.

En aquella temporada coincidió con los primeros pasos de Yeremay. ¿Cómo lo ve ahora?

A mí personalmente no me sorprende el nivel que está teniendo. Lo sufrí muchos días entrenando. Era muy joven, ahora ha madurado mucho a todos los niveles. El otro día le leía unas declaraciones y me alegro mucho de la madurez que ha tenido a nivel futbolístico y personal. ¿Cómo se le para? Al nivel que está es muy complicado. Intentaremos utilizar nuestras armas. Cuanto menos pase el balón por sus pies, más cerca estaremos de llevarnos el partido. Es un jugador determinante en la categoría. Con mucha creatividad. Ahora también físicamente ha mejorado mucho con esas arrancadas que antes personalmente no le había visto nunca. Este año ha dado un salto enorme en su trayectoria.

Ahora coincide con otro exdeportivista, pero en el banquillo. ¿Cómo ha sido la entrada de Oltra en el vestuario?

Nos ha transmitido mucha confianza desde su llegada. Sabemos que una persona con su trayectoria apostando por venir es que creía en el proyecto y que el objetivo era alcanzable. Estas semanas, conociéndonos en el día a día. Trabajamos los planes de partido que en todos ellos hemos plasmado lo que nos pedía. Estamos contentos con su llegada.

¿Eso el futbolista lo nota? Que llegue un técnico conocido le genera una motivación extra?

Sí, por supuesto. Todo el mundo quiere trabajar con los mejores. Al final José Luis ha estado en grandísimos equipos siempre. Tiene una experiencia enorme. Incluso con ascensos a Primera División. Es un lujo trabajar con gente así. Todo futbolista quiere trabajar con los mejores y con los que más nivel hayan tenido.

¿Ven la salvación con opciones?

Sabemos que esta categoría es muy complicada. Nosotros desde el principio tenemos claro que el objetivo es salvar la categoría. Ahora se ha hecho un poco de brecha entre el descenso y la jornada que se vio. Pero nosotros confiamos en nosotros mismos y tenemos todas las ganas puestas en ese objetivo. Sabemos que todo pasará por casa y por ser competitivos y ganar.