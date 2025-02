Gilsanz: "Más ambición que dentro del vestuario no la va a haber fuera"

Óscar Gilsanz, con el equipo casi a medio camino del play off y del descenso, quiere poner el foco en el inmediato, pero eso no significa que el deseo de él y de sus jugadores no sea máxima ante el desenlace de la temporada que llegará en unos pocos meses. "El riesgo de poner objetivos a largo plazo es que perdemos de vista el día a día. Hay que ser competitivo y reconocible, más allá del partido del domingo. Que los jugadores tengan la confianza de medirse a cualquier rival y en cualquier escenario. Hay que dejar de mirar para atrás cuando sea definitivo. Más ambición de la que hay en el vestuario no la va a haber fuera, es grande y yo me voy a encargar de que se exigencia se mantenga siempre. Lo que nos lleva a estar aquí es pensar día a día en los rivales y en el crecimiento del equipo", razona el entrenador de Betanzos.

El técnico no niega "la importancia del partido" y resalta los pasos adelante que está dando el Dépor y cómo afronta el proceso de ensamblaje del proyecto: "El importante es el que tenemos delante. Dentro del día a día hay que construir algo que trascienda al resultado. El trabajo del equipo y de los jugadores es ascendente y eso es más importante que un partido u otro. Estamos construyendo algo que nos dé la confianza de los últimos partidos", cuenta.

El Eldense y el Pepico Amat plantearán una coyuntura totalmente diferente a la del pasado domingo en Riazor y con el Almería. "Jugamos con un equipo que lleva haciendo las cosas bien en los últimos años. Desde la pandemia es un equipo ascendente y que pelea por salir del descenso. Desde que llegó Oltra tiene números defensivos muy buenos. Es un reto para nosotros que es el de competir en un escenario totalmente diferente al de la semana pasada", asegura.

Gilsanz, quien admitió que Barcia y Patiño son duda, relata cómo está siendo el proceso de asimilación en el grupo de los nuevos fichajes. "Se van adaptando poco a poco, la barrera del idioma, sobre todo cuando hay charlas grupales, es más difícil que entiendan. Al final se les hace un resumen, están cada vez más adaptados. No hay mucho tiempo para hacerlo y hay que ir sobre la marcha. Hay, además, gente en el cuerpo técnico que habla inglés perfectamente, pero cuando una charla es grupal es más difícil ir trasladándoselo. La dificultad es en el instante para corregir en una tarea", relata.