Dani Barcia, el central que decidió «luchar» por estar donde siempre había querido

Más de trece años, un sueño, un sentimiento y una firma. Dani Barcia nació con un carnet del Dépor bajo el brazo y lleva toda una vida en Abegondo con el anhelo de echar raíces en Riazor. Ya acumula un puñado de partidos y dos años con ficha del primer equipo, pero su renovación hasta 2028 le acerca aún más a ese deseo de convertirse en el mariscal blanquiazul de la próxima década. Casi siempre ha tenido todo de cara por sus condiciones, aunque los últimos pasos siempre se dificultan, cuando además hay quien está al acecho para ofrecer otras oportunidades lejos de casa. Él siempre optó por perseverar y ha llegado el premio: «Tuvo momentos jodidos en el Dépor cuando estaba en el primer equipo y no jugaba. Él decidió seguir. Luchó, luchó, y cuando tuvo esa regularidad de partidos, demostró que tiene el nivel y ahora le llega esa ampliación de contrato», refrenda su excompañero y amigo Brais Suárez, ahora cedido en el Calahorra de Segunda RFEF y que empezó con el central de A Barcala en el Benjamín B blanquiazul, «hace trece años». «Me he criado con él, nuestras familias se conocen de toda la vida. Sabíamos que podía llegar y me alegro por todos los que juegan en el primer equipo, pero por él, mucho más», apunta el portero, cedido por el Dépor.

Brais fue de los primeros que se encontró Dani Barcia en el camino, uno de los últimos fue Imanol Idiakez, quien le hizo debutar en el primer equipo en liga y quien le convirtió al principio de esta temporada en titular. Toda alternativa necesita un proceso, pero el vasco tenía claro que, entre manos, contaba con un central de un inmejorable nivel. «Sus condiciones son difíciles de encontrar», avanza y prosigue, «con ese dominio del juego, de la pelota, con esa calidad para salir en conducción, para encontrar pases por dentro, para jugar con los jugadores alejados, para hacer esas diagonales, tener tranquilidad, esa colocación, ese juego aéreo...», radiografía el que hasta hace unos meses era su entrenador, quien «se alegra» por el entendimiento entre el club y el jugador para seguir más años en Riazor: «Es una gran noticia».

De las cualidades a la confirmación, sobre todo como sénior y a las puertas del fútbol profesional, hay un trecho que el joven supo transitar en los últimos tiempos. «Es un chico con un gran nivel, toda su carrera en el Dépor desde pequeño siempre ha destacado. Como todos los chicos jóvenes, fue dando pasos a nivel de entender un poquito la profesión, el día a día, las rutinas, los hábitos. Todos esos avances se unieron a su talento», razona Idiakez.

Antes del Barcia jugador del primer equipo se ha ido macerando en las camadas de Abegondo el Barcia canterano y promesa. Ahí le ha tocado compartir de todo con un Brais Suárez que aún recuerda, entre risas, algún pase más que peligroso que le mandó desde su posición de portero y que su amigo y compañero siempre era capaz de mejorar. « Tiene un millón de virtudes en el campo, pero la seguridad que te da Barcia... Le das la pelota y sabes que no la va a perder. Yo le he mandado algún balón (se ríe)..., no siempre los pases van perfectos, claro, y él siempre los solventaba de alguna manera...», cuenta de un jugador con recursos y de un compañero que gana con el tiempo y en las distancias cortas.

«Cuando no lo conoces, puede parecer un poco más reservado, me han llegado a decir que incluso serio y borde, pero para nada. Es su forma de ser, es un chico que sabe comportarse. Si no tiene confianza, puede parecer así, pero una vez que lo conoces y él te conoce, es de las personas más divertidas con las que se puede compartir un vestuario», cuenta el portero, también de la gloriosa generación de 2003 de la que solo quedan en el Dépor ellos dos y Hugo Ríos, meta del Fabril esta temporada.

Es el Barcia que se ha formado y que ha asaltado el primer equipo a la espera de asentarse en la titularidad. Internacional sub 19, es uno de los mejores proyectos de defensa que puede haber a su edad en el panorama nacional. Las condiciones, la exigencia, la ética de trabajo y ese sentimiento por el Deportivo que también le guía hacen que lo mejor esté por llegar. Idiakez lo tiene claro. «Es muy completo, tiene margen de mejora. Si se autoexige, tiene mucho margen para crecer. Su ilusión siempre ha sido estar en el Dépor, lo pueden disfrutar muchos años». Brais Suárez ve a Dani Barcia para rato en Riazor. «Tiene nivel, va a estar todo el tiempo que él quiera. Solo se irá cuando se retire o porque decide buscar otros objetivos. Es un central para toda la vida», refrenda.