Oltra: «El Dépor llega en un momento extraordinario»

José Luis Oltra, entrenador del Eldense y ex del Deportivo, ve a su equipo «bien» y considera cumplido su primer objetivo. «Llegué con la intención de no encajar tantos goles y en dos de los tres últimos partidos no hemos recibido. El fútbol es contundencia en las áreas y vamos mejorando», señaló el valenciano. «Venimos de un empate que hay que valorarlo, pero toca hacerlo bueno ante un Deportivo que llega en un momento extraordinario. Es un equipo que juega y toca, pero también corre. Si se ponen por delante, son temibles», analizó.

Oltra afirmó que el partido contra el Deportivo «es más trascendente que otros» porque están «en una situación de emergencia». «Todos los partidos son importantes, pero hay unos más trascendentes que otros y este lo es. Es un buen momento para ganar y darle continuidad a lo que venimos haciendo», señaló en la rueda de prensa previa al encuentro.