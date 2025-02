Un Dépor sin faltas ni portería a cero

Los ataques ganan partidos y las defensas, campeonatos. El Dépor presumió de solidez atrás en sus tres últimos partidos a domicilio. Helton Leite se fue de Burgos, Tenerife y Eibar sin encajar gol y se quedó a tres minutos de hacerlo, antes, en Málaga. Todos esos duelos fueron sinónimo de puntos a la buchaca. En Elda, los blanquiazules no pudieron sonreír igual. La solidez en una primera parte en la que no cometió ninguna falta quedó en un esfuerzo en vano cuando Pablo Vázquez cometió, con la primera infracción, provocó la pena máxima que Masca convirtió en el 1-0. Sin solvencia en área propia no hay puntos que llevarse a la boca.

Helton compareció en el Nuevo Pepico Amat con la ambición de llegar los 360 minutos, seis horas, sin encajar gol lejos de Riazor. El brasileño hizo los deberes en una primera mitad en la que los aspavientos de la grada llegaron casi exclusivamente en intervenciones suyas. Se hizo enorme al atajar un mano a mano de Víctor García. Llabrés, en los albores del primer acto, tampoco pudo con sus reflejos felinos en un tiro a bocajarro tras un saque de esquina. A la labor del brasileño ayudó una zaga que, sin cometer faltas, se afanó en despejar cualquier balón de sus dominios.

El cronómetro de imbatibilidad del Dépor se detuvo a los trece minutos de la segunda mitad. Pablo Vázquez cometió penalti sobre Masca en la primera falta de los blanquiazules. El ariete del Eldense rompió con un disparo de seguridad, al centro, la racha de 330 minutos sin recibir un gol como visitante. Es la quinta pena máxima que encaja Helton. Aún no ha logrado atajar ninguna. Cuatro faltas más en el resto del encuentro no sirvieron para aplacar a un Eldense que abrió brecha ante un Dépor que se quedó sin faltas ni puntos.