Eldense - Deportivo: Este es el posible once del Dépor para enfrentarse al Eldense

Lo que funciona no se toca. Óscar Gilsanz siempre ha sido un entrenador proclive a la seguridad, a los caminos conocido, a no alejarse de esta máxima de los entrenadores. Y la verdad es que su equipo no le dio motivos para coger otro camino en la bifurcación. Lo más probable es que el técnico de Betanzos repita la formación titular que le ganó hace una semana al Almería. Las lesiones también le ayuda. Solo puede haber una ligera duda en el centro de la zaga.

Helton Leite estará bajo palos, mientras Ximo Navarro, Pablo Vázquez, Pablo Martínez y Rafa Obrador se colocarán por delante. Algunos han tenido problemas físicos, pero no se aguardan cambios. Solo Dani Barcia tiene alguna posibilidad de robarle el puesto al galo. En el doble pivotre nadie mueve a José Ángel y Villares, a pesar de que Genreau y Mfulu están disponibles. En zona ofensiva se mantienen Mella, Soriano, Yeremay y Zakaria Eddahchouri.