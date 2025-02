Gilsanz: «Esta derrota nos va a enseñar mucho más que la victoria ante el Almería»

«Esta derrota nos va a enseñar muchas cosas que la derrota ante el Almería». Óscar Gilsanz, reflexivo y entonando el mea culpa generalizado, reconocía el mal partido de su equipo, su deficiente tono general y que no supieron hacer lo que requería el planteamiento del Eldense. Ya que no hay puntos, habrá enseñanzas de cara al futuro. Para el técnico de Betanzos fue fácil explicar el bajo nivel ofensivo de su equipo. «No fuimos capaces de hacerles daño en ningún momento», avanzó en sus primeras palabras en la sala de prensa del Nuevo Pepico Amat. «En la primera parte tuvimos posesión sin profundidad. El Eldense trabaja muy bien la defensa por fuera y era difícil ser profundos y buscamos superioridades con Mario Soriano y Villares, pero no tuvimos velocidad con balón. Nos atascamos en la circulación que era estéril. La primera parte fue por ahí, el Eldense ataca muy bien los espacios, tiene buen juego directo», analizó, mientras se lanzaba a valorar la incidencia de la pena máxima y lo que ocurrió después. «El penalti cambia el resto del partido y, tras el gol, estuvimos peor. Cuando teníamos que atacar y circular, nos atascábamos por fuera. Ni atacábamos espacios ni teníamos profundidad, metimos dos delanteros a ver si hundíamos al rival con centro y remate. El Eldense estuvo bien y no encontramos la manera de hacerle daño ni tuvimos capacidad para hacer gol. Jugamos demasiados balones largos cuando, en realidad, queríamos hacer centro-remate por banda, no estuvimos centrados. Entre nuestro desacierto y el buen trabajo del Eldense, estuvimos inoperativos en ataque», radiografió el entrenador blanquiazul.

«No sé en qué medida, pero los frases están ahí y siempre se dice que el halago debilita», apunta para redundar en su razonamiento en este tipo de situaciones: «Tu visión puede ir por encima de la realidad. Los que llevamos muchos años en un banquillo sabemos que cada vez que nos creemos mejores viene un golpe y tenemos ahí delante la realidad», razonó.

El Deportivo no había hecho ninguna falta al descanso, la primera fue la pena máxima de Pablo Vázquez. Gilsanz sabe las características de los jugadores con los que cuenta: «Tenemos un perfil de futbolistas de juego más que de faltas, sobre todo en el inicio de las jugadas. Eso se va corrigiendo (con los años), hay que pensar que hay que cortar las jugadas en su inicio. Cuando vas por debajo son más por frustración que por necesidad. Yo me voy igual de preocupado que ante el Almería. Sabía que esto podía pasar en cualquier momento. Hay que trabajar y empezar la semana de cero. Hay que construir algo estable y eficiente que vaya más allá de estar bien en un partido u otro», apuntó el máximo responsable técnico quien reconoció el problema de Obrador: «Tuvo una indisposición, mareos. Con el marcador, ya las condiciones de Tosic son más difíciles (para que luzcan), tiene menos recorrido».