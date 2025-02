Helton Leite: «Este partido demostró que la categoría es muy difícil»

Helton Leite se mostró tan reflexivo como autocrítico al terminar el partido en el Pepico Amat. «Fue un mal día del Dépor. Creo que el equipo no estuvo inspirado y el Eldense planteó bien el partido. No generamos peligro, no tuvimos ocasiones y ellos marcaron goles», resumió el guardameta brasileño. El portero del Dépor abogó por mantener la filosofía cortoplacista y tener «los pies en el suelo». «Fue un partido que demostró que esta categoría es muy difícil», añadió Leite.

El veterano guardameta blanquiazul volvió a demostrar su nivel con varias paradas de mérito en la primera parte. «Mi objetivo es ser muy consistente para ayudar al equipo», evaluó. Se lamentó, también, de haber podido evitar los tantos con los que el Eldense logró amarrar el triunfo en la segunda mitad.

Sin querer poner excusas o justificaciones ni a la derrota en Elda ni al triunfo de la semana pasada en Almería, Leite prefiere centrarse en el siguiente objetivo que tiene por delante el Deportivo. «Hay que analizar lo que tenemos que hacer y a por el Huesca», concluyó Helton Leite.