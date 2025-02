Al Dépor le cuesta meter la pierna

«Parece que no podemos hacer faltas, que si las hacemos somos sucios o algo». Con dureza Villares analizaba en la zona mixta uno de los problemas del equipo en el Pepico Amat. Lejos de los highlights se esconde una estadística que deja mal parado al conjunto coruñés y que en el vestuario no ocultan. «Tenemos que mejorar bastante este tema, más sabiendo que hay equipos como el Eldense que basan su juego en los contraataques», incidió el capitán, y es que durante los primeros 45 minutos, el Dépor no interrumpió nunca el juego. Un dato llamativo que refleja una realidad defensiva: al equipo le cuesta hacer faltas. El cuadro blanquiazul es el segundo que menos infracciones comete en Segunda. En el Pepico Amat fueron cinco, todas en el segundo tiempo. Su partido con menos en toda la liga, junto a los disputados ante Huesca y Córdoba.

«Tenemos un perfil de futbolistas de juego más que de faltas, sobre todo en el inicio de las jugadas. Eso se va corrigiendo (con los años), hay que pensar que hay que cortar las jugadas en su inicio», explicó Gilsanz sobre una realidad que ya sucedía con Idiakez. El cuadro coruñés es intenso, pero rara vez intenta vivir al límite del reglamento. Ante el Eldense se pasó 45 minutos sin realizar ni una sola falta. Todo el primer tiempo con una estadística limpia que, también, es sinónimo de permisividad. No fue hasta la segunda parte, cuando además el equipo empezó a perder más duelos y a recuperar menos el balón. Entonces sí llegaron las faltas, aunque dentro de la media habitual del equipo esta temporada. El penalti de Pablo Vázquez se cuela en una escueta estadística de infracciones cometidas.

No es algo nuevo para un Deportivo que es el segundo equipo que menos faltas realiza del campeonato. Tiene una media de 9.8 por partido. Solo el Albacete comete menos, con 9.6 de media en cada encuentro. Por arriba, los competidores realizan casi el doble. El Córdoba es el equipo que más interrumpe el juego, con 16.1 faltas por partido; le siguen Cádiz (15.4), Zaragoza (15.2) y Tenerife (15.1). Solo el equipo castellano-manchego y el coruñés bajan de diez, pues, por encima del Dépor, están Levante (11.8) y Huesca (12).

El encuentro ante el Eldense, sin embargo, no ha sido el único en el que el Deportivo se ha quedado en esa cifra. Hasta tres partidos más tuvieron solo cinco faltas en los 90 minutos de juego. Ante el Huesca y frente al Córdoba el cuadro coruñés también realizó cinco infracciones. Son los tres partidos en los que menos cometió, seguidos por seis ante Cartagena y Sporting de Gijón. En el otro lado se encuentran los enfrentamientos ante el Elche (18) y el Racing de Ferrol (17), los únicos en los que el Deportivo superó las 15 infracciones.