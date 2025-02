El Deportivo se da cuatro años para volver a Primera y aumenta en más de un millón su límite salarial

El Deportivo trabaja desde hace meses en base a un plan estratégico con distintas aristas, como la cantera o su ciudad deportiva, que tiene un objetivo claro marcado: regresar a la élite del fútbol español. Y en ese enfoque a medio plazo, el cuadro coruñés se da un plazo de cuatro años para volver a Primera División de manera sostenible. La primera campaña ya se ha empezado a consumir y el cuadro coruñés, de momento, es el 12º clasificado. Tras el cierre del mercado de fichajes, se espera que LaLiga dé a conocer los datos de los límites salariales de los equipos. Después de hacer efectiva la firma con CVC, que se reflejará en el margen económico del club, el Deportivo se mantendrá previsiblemente en la tercera plaza tras aumentar su horquilla por algo más de un millón. En septiembre, LaLiga cifró en 13.451 millones el límite salarial, aunque el Dépor se había guardado un margen para operar en invierno si fuera necesario. El aumento de la cantidad se debe a las distintas operaciones: a la firma con LaLiga Impulso hay que sumar los acuerdos comerciales que hayan existido, las salidas de Imanol Idiakez o Lucas Pérez; las cesiones de Davo y Puerto, o las llegadas de Zakaria Eddahchouri, Denis Genreau, Nemanja Tosic y el retorno de Diego Gómez.

La asamblea de LaLiga dará a conocer este martes los límites de coste de plantilla a febrero de 2024, los definitivos y posteriores tras los movimientos del mercado de invierno. Desde el conjunto coruñés no se esperan variaciones respecto a la clasificación que, hace meses, situó al Deportivo como el tercer equipo con mayor límite salarial de coste de plantilla. No obstante, los números requieren matices, pues no es una cuenta concreta del gasto que realizan las entidades y varios clubes (cuatro en concreto dentro de la Segunda División) están excedidos.

El Dépor, además, suma en su límite salarial los gastos del equipo femenino en Liga F y de su filial. La entidad coruñesa es la única de la categoría, junto a Granada y Eibar, con conjunto femenino en Liga F y filial en Segunda RFEF, lo que le hace partir con unas cifras extra que otros equipos no tienen. Solo el Dépor Abanca ya repercute en torno a un millón de euros en el Límite, algo que cambiará de cara al año próximo gracias a una petición nacida desde Abegondo. Esta temporada, no obstante, se tendrá en cuenta; para la próxima, los equipos de Segunda con escuadra en Liga F podrán no contabilizar el primer millón correspondiente en su tabla, lo que permitirá aumentar el gasto. El Fabril, además, cuenta con un gasto similar que también se refleja en el límite salarial que ronda el millón de euros: desde el seno del club creen que ningún equipo de LaLiga Hypermotion gastan más en el filial que ellos.

El aumento de la capacidad económica del club se debe fundamentalmente a la entrada en CVC. Esta firma supone que el Deportivo recibirá de LaLiga, según las palabras de hace meses del propio Javier Tebas, unos 30 millones, ya que es uno de los históricos del campeonato. Eso sí, el acuerdo estipula a qué de ese montante a repartir en tres años y con el cual no cuentan otros equipos de la competición, solo el 15% (en torno a un millón y medio) se puede utilizar para fichar. El resto está destinado a "Infraestructuras, Digital, Tecnología, Comunicación, Comercial & Marketing, Internacional, Marca, así como sus estructuras de personal", tal y como explica la patronal en su página web. Esa cantidad es, de manera aproximada, la que aumenta el límite en febrero.

El gasto estimado en agosto fue del 80%, pero desde entonces el club ha tenido varias operaciones económicas importantes que afectan tanto al límite como al gasto del mismo, que ha aumentado. El límite salarial sube en más de un millón de euros, pero por el camino el club ha afrontado las salidas de Imanol Idiakez y Lucas Pérez; las renovaciones de David Mella, Yeremay (mejora de contrato, aunque no ampliación de la duración) o Dani Barcia; las llegadas de Diego Gómez, Zakaria Eddahchouri, Denis Genreau y Nemanja Tosic; y las cesiones de Davo y Eric Puerto. Además, algunos acuerdos comerciales que también permitirían el aumento del límite salarial.

La nueva cifra volverá, previsiblemente, a situar al Deportivo en tercera posición. Sin embargo, fuentes del club trasladan que la entidad coruñesa no es la que tiene un tercer mayor gasto en la competición, sino que se sitúa en una zona media, en la posición 12ª. En Segunda División hay por lo menos cuatro equipos que exceden su límite salarial y las cantidades son irreales, como sucede en Primera Divisióncon el Sevilla. En base a una estimación realizada de manera interna por el club coruñés, otros once equipos gastan más que el Deportivo, que se considera a sí mismo en una zona intermedia respecto a sus competidores.

El cuadro coruñés empezó el verano con un límite de 8,3 millones y logró primero aumentarlo en 5 para posteriormente sumar algo más de un millón en este mercado invernal. En su regreso a Segunda, el Dépor cuenta con menos ingresos televisivos que sus rivales y estima pérdidas de tres millones de euros esta temporada, la primera de los cuatro cursos que, como máximo, se marcan de margen para regresar a Primera División.