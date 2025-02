Elyse Bennett: "El Dépor era una buena oportunidad para crecer"

No era la primera vez que el Dépor Abanca intentaba cerrar la contratación de la norteamericana Elyse Bennett, pero por fin lo consiguió este pasado mes de enero. La ariete, en su presentación, explica las razones: "Fue una decisión rápida, estaba en un momento de mi carrera en el que llevaba tres años jugando en Estados Unidos y era una buena oportunidad para crecer como persona y como futbolista, por eso decidí venir al Dépor", razona una jugadora que se describe como una futbolista muy completa en el campo. "Soy intrepida, no tengo miedo; soy fuerte, rápida. Me gusta abrir espacios, rematar de cabeza y le pego con las dos piernas", cuenta de sus características la ex de San Diego Wave.

"Llevo una semana (en el Deportivo y en A Coruña) y pensé que me iba a costar más adaptarme. Estuvo explorando la ciudad, el proceso de transición va muy bien", relata una jugadora que llega, según apuntó Kevin Cabado, el responsable de la planificación deportiva del equipo, para aportar "juego de espaldas, balón parado, finalización y al espacio".