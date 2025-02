Hugo Vallejo: «Fernando Vázquez era personaje, de la vieja escuela, me ayudó muchísimo»

¿Cómo han conseguido que el Huesca esté peleando por el ascenso directo?

Estamos haciendo un trabajo muy bueno. Seguimos ahí desde la humildad, pero con la ilusión de que ya que estamos en esas posiciones... La regularidad que estamos teniendo y el trabajo que estamos haciendo... Todo eso es lo que nos anima.

Con algún altibajo, pero se han reactivado. ¿Dónde está el techo?

Sí, hemos empezado muy bien, luego tuvimos una racha en la que nos dejamos bastantes puntos, pero hemos seguido trabajando y ahora estamos arriba, disfrutando del proceso. Obviamente, para nosotros, desde el primer momento, el objetivo era la salvación, pero por suerte, pues estamos haciendo una buena temporada y ¿por qué no mirar un poco más hacia arriba? Ya que estamos en esas posiciones...

«Solo pude disfrutar de Riazor con la pandemia, tengo ganas de vivirlo lleno»

¿Ha vuelto a Riazor desde aquel descenso de 2020 con el Fuenlabrada y la pandemia?

Pues desde que salí de allí no he vuelto a jugar en Riazor. Y la verdad es que hay ganas, porque la etapa que estuve yo allí fue, con el COVID, y no pude disfrutar tanto del estadio. Me gustaría disfrutarlo lleno. Jugué un rato contra el Lugo y ahí sí estaba el campo con gente, luego yo creo que ya empezó el tema de las restricciones y ya nada.

Era la primera vez que salía de casa y se encontró con un histórico muy tocado y con una pandemia. ¿Cómo lo sobrellevó?

Soy de Granada, pero Málaga estaba al lado y sí que fue la primera vez que salía fuera de mi casa, lejos. Yo estaba ilusionado, porque era un club grande y me dio la oportunidad de jugar y por esa parte estoy agradecido. No pude disfrutarlo tanto, pero sí que fue una etapa bonita, porque sí que me gustó mucho la ciudad. El vestuario que teníamos era muy bueno. Por desgracia no pudimos salvarnos, pero sí que disfruté la etapa allí.

«El día del Fuenlabrada salimos a calentar y ellos no aparecían, nadie nos decía nada»

Lo que pasó en esos seis meses le da para escribir varios libros, ¿no?

Pues sí (resopla). Madre mía.

Llegó a un equipo muy enterrado en el descenso que, de repente, empezó a ganar todo...

Sí, justamente yo llegué en esa época en la que estábamos ganando todos los partidos. Sé que la primera vuelta había sido muy mala, pero pudimos meternos ahí en la pelea hasta que pasó lo de la última jornada esa, en la que bueno...

Pasado el tiempo, ¿le encuentra explicación a todo lo que sucedió entonces con aquel partido ante el Fuenlabrada?

Nos quedamos todos como con cara de no saber qué estaba pasando. Al final, nosotros nos encontramos que estábamos saliendo ya a calentar y, de repente, el otro equipo no estaba. ¿Cómo no nos avisan antes? ¿Cómo no nos comunican si hay infectados o no? No sé si se tendría que haberse suspendido la jornada o no, pero sí que fue feo para nosotros. Siendo la última, que era unificada y en la que todo el mundo se jugaba mucho... La disputamos después, pero ya no fue lo mismo.

Usted fue de esos jugadores que regresaron de las vacaciones para jugar el partido del paripé ante el Fuenlabrada. ¿Cómo lo vivió?

Sí, yo estaba de estaba de vacaciones. Nos llamaron, volvimos, dos días de entrenamiento y a jugar. Fue así. Había gente en aquel equipo que estaba cedida, como yo, pero se demostró que existía esa unión para intentar dar la cara entre todos. No pudimos salvar al Dépor, por desgracia, pero sí que estuvimos allí.

¿Qué tal con Fernando Vázquez en esos meses en el Dépor?

Era personaje, la verdad, especial. De la vieja escuela, tenía sus días y a mí me ayudó mucho. Intentó que mejorase y yo le estoy agradecido porque me dio la oportunidad de jugar en el Dépor. Él hizo todo lo que pudo, pero no fue posible.

¿Le alivia ver al Dépor de vuelta en Segunda? ¿Qué le parece?

Mucho, individualmente son un equipazo. Cuando jugaron aquí (en Huesca), ya se vio que tenían un equipo bueno. Están teniendo una racha que ganan un partido, pierden otro. Individualmente tienen un equipo para estar ahí arriba con Yeremay. Él y Mella se están marcando una temporada muy buena y yo espero que sean los jugadores que saquen el equipo adelante.

¿Es muy diferente el Hugo Vallejo de entonces al de hoy?

Claro, ahí tenía 19 años y estuve jugando de carrilero. Ha pasado el tiempo y ahora lo hago por el centro.