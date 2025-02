Manu Ferreiro asoma la cabeza en el Fabril: «Nunca le cuesta jugar con mayores»

Abegondo está en continuo reciclaje y regeneración y, ante los contratiempos, otra palada de talento. La lesión de larga duración de Noé Carrillo, un jugador alto y potente y con un enorme futuro, ha animado a Manuel Pablo a abrirle la puerta del Fabril al juvenil Manu Ferreiro (Castroverde, Lugo, 2006). Y el joven centrocampista se ha colado hasta hacerse con la titularidad en los últimos encuentros. El salto lo ha condimentado este fin de semana con su primer gol con el filial en Langreo, a pase de David Carreira. Es el primer paso para consolidar el triunfo del talento puro, del carácter, del ansia por ser futbolista profesional.

«Tiene talento, calidad, está centrado y adonde no llegué por capacidad lo hará por carácter». Carlos Rosende, de ex secretario técnico del Dépor, tiene claras las cualidades de ese «6 u 8» que firmó, a edad Infantil, cuando estaba en el departamento de captación del club. A pesar de su juventud y de que nunca ha destacado por su altura y físico, él ya se desenvolvía entonces de manera regular con el Cadete A del Lugo, «dos categorías por encima». No fue sencilla su contratación para el Deportivo porque entonces estaban muy interesados equipos como el Celta, el Levante e incluso el Sporting de Gijón, que le llegó a invitar durante algunos días para conocer las instalaciones de Mareo. El joven lucense, asesorado por sus progenitores y por su familia, se acabó decantado por el Deportivo y se mudó a A Coruña a vivir en la residencia para completar y seguir adelante con su formación.

«Es un futbolista que juega con mucho ritmo, tiene llegada, personalidad. Cuenta con buen desplazamiento y un buen golpeo, y no le costaba cuando tenía que jugar con mayores, siempre se mostraba a muy buen nivel», razona Carlos Rosende de un futbolista que no le extraña que esté llamando a las puertas del filial, aunque no haya alcanzado todavía esa edad sénior. Esa capacidad para quemar etapas y para adelantar procesos de formación siempre han sido los mejores aliados de un jugador que en los últimos partidos está desenvolviéndose por detrás del punta, ya sea Kevin Sánchez o Bil Nsongo, y por delante del doble pivote, formado por Álex Alfaro con otro acompañante (Kike, Garrido o Diego Carreira).

«Para nosotros siempre fue uno de esos futbolistas señalados en rojo para que tuviese contrato profesional». Carlos Rosende, entonces al mando de las decisiones deportivas de la entidad coruñesa, tenía claro que Ferreiro debía ser una de esas joyas que blindase el club blanquiazul, alertado entonces por la fuga de talentos como Noel o Guille Bueno. La negociación se fue dilatando en el tiempo, no tanto por el interés de otros equipos, que sí existía, sino porque en el lado del futbolista eran partidarios de una vinculación más corta que la que ofrecía el club, que pretendía hacer una apuesta a largo plazo en el momento en el que cumpliese los 16 años. Firmó por tres años con una opción para el club le renovase en el momento que llegase a la mayoría, momento en el que el propio jugador debía reafirmar el documento.

Manu Ferreiro es, de esta manera, uno de los pocos juveniles que ha conseguido regularidad con el Fabril. Son él, Adrián Guerrero, Noé Carrillo y Pablo García, ninguno más. Mario Hermo, Dani Estévez, Samu o Álvaro Fraga han tenido minutos, pero la Segunda RFEF ha puesto el listón más alto. La calidad y el hambre del lucense piden paso.