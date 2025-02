Mario Soriano: "A Lucas se le echa de menos en todos los aspectos"

Mario Soriano ha ocupado la posición de Lucas Pérez y ha asumido un rol protagonista tras su marcha, un paso al frente que le ha permitido no ir danzando por posiciones, como le ha ocurrido en la primera vuelta. Aunque su importancia sea ahora mayor, siempre se extraña la presencia del 7 deportivista: "Lucas era un pilar fundamental del equipo y en todos los aspectos se le echa de menos. Era un jugador muy clave para nosotros", ratifica un futbolista que disfruta ahora de continuidad en su posición natural: "Estoy contento y no solo por estar en la mediapunta, que es donde siempre he dicho que estoy más cómodo. Un jugador siempre quiere jugar y lo estaba si jugaba de 8 o en la banda o donde sea. Más cómodo ahora, pero igual de feliz y ayudando al equipo en todo lo que pueda", razona el madrileño.

Esta salida de Lucas, uno de los veteranos, empuja en parte a ahondar en esa apuesta por el talento joven. Hace unos días Dani Barcia renovó hasta 2028, fecha en la que finaliza su vinculación, prolongada hace unos pocos. Soriano valida esta política de club: "Es muy bueno para el Deportivo que gente joven tenga contratos largos y más que esta gente esté participando en el primer equipo y tenga importancia. Es la base de los clubes y hay que seguir subiendo, ojalá que sean más y sigan participando", apunta.

Esa juventud puede tener también su contrapartida y en el partido en el que fue más palpable fue en el de Elda, en el que apenas hizo faltas y le faltó malicia, además de fútbol, ante el planteamiento del Eldense: "Como somos jóvenes, nos puede faltar ese punto de experiencia, esa picardía de hacer más faltas y cortar contrataques para que el equipo pueda juntarse y defender junto en bloque. Nos hacen falta a la gente de arriba, me incluyo a mí mismo, esas faltitas que se llaman en el fútbol; se deberían hacer más y parar muchos ataques. Lo trabajaremos, como todo".

También tiene en mente adaptarse a esa apuesta de Gilsanz de dar vuelos a los laterales y que Mella y Yeremay ocupen pasillos interiores junto a él. "Depende del rival que tengamos enfrente. Yeremay se mete más para adentro, yo con él me entiendo muy bien. Contra equipos como el Eldense, que se encierran atrás, tiramos muy altos los laterales y para no juntarse abiertos en los extremos, se meten por dentro para generar superioridades. El equipo, en esa fase de ataque, está encontramdo movimientos, pases y opciones para finalizar. Está bien, aunque hay que reforzar cosas en todos los aspectos: mi sensación es buena", relata.

El golpe de Elda empieza a pasar y aparece en el horizonte el Huesca, una de las revelaciones del campeonato. "Va a ser muy complicado porque está arriba por algo. Ha hecho méritos, es peligroso en transiciones y en defensa está bien en bloque medio y bajo. Es difícil encontrar sus puntos débiles y si les dejas, tienen jugadores rápidos y que tienen claro qué es lo que quieren. Los primeros 30 minutos ante el Eldense deben ser el camino. Hay que tener tranquilidad y esperar el momento para hacerles daño; y defensivamente, no regalarles errores que les pueda hacer crecer durante el partido", sentencia.