Dani Barcia: "Si la base es la cantera, se puede competir en Primera"

Dani Barcia celebró en Riazor su nuevo contrato hasta 2028 con opción a un curso más. El central de A Barcala posó sobre el césped y posteriormente, tras ver un vídeo emotivo en el que repasaba su infancia y crecimiento en el club, expresó que está "muy feliz" en el club de su corazón: "Siempre ha sido mi sueño. Solo agradecer al Dépor la confianza y espero poder demostrarla en el campo".

El central zurdo es una de las grandes joyas de Abegondo. Llegó en categoría benjamín y ha recorrido todas las inferiores blanquiazules hasta llegar al primer equipo. Un camino que espera que otros chicos puedan hacer en el futuro. Barcia considera que el club "lo está haciendo muy bien" en el sentido de renovar los contratos de sus jóvenes promesas. Yeremay, David Mella, Diego Gómez, Pablo García... son muchos los que han pasado en los últimos meses por los despachos para extender su vinculación en una clara apuesta por la gente de la casa, que han "demostrado" su nivel. Además, tiene claro que el cuadro coruñés puede plantarse en Primera con una base de la casa: "Yo creo que de sobra. Hay equipos como Valencia o Celta por ejemplo, que son casi todos jugadores de cantera. Creo que tarde o temprano llegaremos allí. Si esa es la base se puede competir perfectamente en Primera División".

De aquel "chico tímido" que empezó a jugar al fútbol ahora queda un hombre que se ha asentado en la categoría de plata. Aunque la lesión "llegó en el peor momento" porque estaba jugando, ante el Eibar volvió a ser titular, aunque frente al Almería se quedó fuera y contra el Eldense no pudo entrar en la convocatoriaa por unas molestias ya olvidadas. Este curso ha disputado 11 partidos.

El zaguero también rescató algunos recuerdos de sus vivencias en Riazor: "Mi primer recuerdo es el de Youth League, fue mi primer partido y es yo creo que el partido que se me viene a la cabeza. En estadio [como aficionado], yo estaba en Preferencia Superior, estábamos juntos y me acuerdo que me lo pasaba siempre muy bien. Quería ir a todos. Espero que todos los que estén en la grada lo disfruten como lo hice yo".

Barcia, además, se acordó de su familia, una parte "muy importante" para ayudarle a llegar hasta la posición en la queahora se encuentra: "Mi familia me ha ayudado siempre y estoy agradecido de que me hayan llevado por el buen camino".