Fran Alonso: “Me cuesta desconectar, pero hago lo que amo; si tengo un día libre me apetece ver fútbol”

Bajo la premisa de no negociar la intensidad y el trabajo, Fran Alonso (Madrid, 1976) ha logrado el impacto que mucha gente daba por imposible cuando se hizo cargo de un Dépor Abanca que estaba en puestos de descenso. Tres meses después, ve en perspectiva su tiempo en el club, los 20 puntos cosechados que alejan al equipo del descenso, y analiza qué pasos quedan por dar, mientras focaliza toda su energía en el día a día, su fórmula para el éxito.

Xane Silveira

¿Es de hacer cuentas? La salvación suele estar en torno a los 25 o 26 puntos.

No. Nosotros vamos partido a partido y eso es súper importante. 26 puntos significaría que ganando dos partidos más estaríamos salvados. Es un hecho que no. Yo no firmo seis o diez puntos. Sí firmo ganar al Espanyol, y a partir de ahí veremos. Estamos preparados para luchar hasta el final, como en los partidos, estamos preparados para conseguir el objetivo aunque sea en la última jornada. Hacerlo antes nos daría tranquilidad y trabajamos para ello.

¿A siete puntos del descenso cómo se evita la relajación?

Subiendo el nivel de exigencia. Incluso en los meetings [postpartido] se es un poco más constructivo; cuando quizá en una derrota se busca que la jugadora recupere sensaciones. Tras una victoria se puede ser más duro, has cumplido.

Tenía el interés de otros clubes, ¿por qué eligió al Dépor?

A mí me tiraba venir a casa, nunca había entrenado en Liga F. Estudié todos los proyectos y el que más me gustó fue el del Dépor Abanca aunque el equipo estaba en una situación crítica. Cuando hablé con Kevin [Cabado] me pareció que de verdad yo podía aportar. Me encantó la apuesta que hay por la cantera y algo que para mí era muy especial: yo soy muy entusiasta y necesito que la afición sea pasional y esté con el equipo. Vengo de un equipo en el que el soccer no era una prioridad en la ciudad. Y antes en Escocia, donde el fútbol es una religión, echaba de menos esa pasión. Aquí me parecía el sitio perfecto. Había visto los números del ascenso, la gente celebrando… y a mayores es un proyecto muy serio en el que hay una gran apuesta por el fútbol femenino.

Xane Silveira

Llegó a un equipo muy arraigado a Irene Ferreras. ¿Cuál fue la clave para que el grupo le acepte?

Es muy complicado porque venían de un gran logro como el ascenso. De las cosas que yo cambiaría, elegí dos o tres que eran las más importantes. No puedes transformarlo todo. Había situaciones que para mí no nos permitían actuar con la intensidad que yo considero que necesitamos. Por ejemplo, una fue el gimnasio, antes era preentreno y llegaban al campo con fatiga. No digo que esté mal, pero yo le doy mucha prioridad al campo para poder exigirles. Hay otras situaciones que he respetado porque el cambio tiene que ser paulatino.

Uno de los cambios más notorios fue el sistema al 5-2-3.

Yo veía que teníamos centrales que defensivamente son espectaculares, pero son jugadoras que en salida de balón quizá no llegan al nivel de otros equipos. A mí me encantaría jugar posicional, es lo que más me gusta, pero hay que ver el contexto. Además, tenemos jugadoras con mucho talento, como Ainhoa, que si la tienes más liberada puedes transitar mejor. Buscamos incrementar el ritmo de los entrenamientos que ya se empieza a ver, sobre todo en las transiciones; y otro tema era el balón parado ofensivo y defensivo, en el que éramos un equipo débil. Y luego el trabajo individual, que eso para mí es súper importante, se lo vi en la Premier a Pochettino, Koeman… ponen mucho énfasis en el trabajo específico, y buscamos crear un modelo de juego a partir de las características individuales de nuestras jugadoras. A mí me encanta el 4-3-3 y tal, pero lo importante es ajustar el equipo a las jugadoras.

Xane Silveira

¿Qué necesita mejorar la liga española para crecer?

Hay muchas cosas, algunas que ya están en proceso, y otras que no. Aquí hay mucho talento, buena formación de los entrenadores, creo que se trabaja bien la cantera, pero hay cosas como lo de Tenerife que hay que cambiar. Aunque una de las razones por las que acepté el proyecto es por la inversión que hay. En el Dépor tenemos una psicóloga y una nutricionista a tiempo completo. Incluso en NWSL teníamos ambas figuras pero a tiempo parcial. Eso es súper importante. Luego jugar en Riazor es el sinónimo de la apuesta del club, es evidente y la jugadora lo nota.

Dice Kevin Cabado que llega muy pronto y se va de último. ¿Hay tiempo para desconectar.

Probablemente si me preguntas cuál es mi mayor debilidad como profesional, porque además el descanso es súper importante, es esa. El equilibrio. Pero yo hago lo que amo. Si tengo un día libre me apetece ver partidos de fútbol. A veces, sobre todo cuando los resultados no van bien, es importante desconectar. Claro que yo me he mudado a Galicia solo, tengo a mi familia en Madrid. Sí me cuesta, es un aspecto para mejorar, pero no veo que lo vaya a hacer los próximos meses (se ríe).

Xane Silveira

Ha trabajado con varios técnicos muy conocidos. ¿De quién se ha visto más influido?

De muchos, la verdad. Koeman y Pochettino son probablemente los dos más reconocidos, pero también aprendí muchísimo de Sam Allardyce. A nivel defensivo es espectacular y el manejo de vestuario era increíble. Recuerdo en especial a Sammy Lee, ganó la Copa de Europa como jugador y como segundo entrenador. Imagínate las experiencias. El nivel de conocimiento de esa gente es increíble. De cada uno sacas algo. De Pochettino su presión alta y el manejo del jugador individual, pues tuve la suerte de traducir sus reuniones; De Koeman, el juego posicional que él aprendió de Johan Cruyff. No todo lo puedo incorporar, pero sí es cierto que te da detalles micro que no podría haber aprendido de otro sitio. Empecé de traductor, pero tenía claro que yo era una esponja y siempre iba a llegar el primero y me iba a ir el último.

Visto con perspectivo, ¿ha merecido la pena?

Sí, mereció la pena. A ver, yo te cuento la parte bonita, luego está la parte donde estuve limpiando, yendo en bicis a todos lados… pero esa parte hay que hacerla. Creo que la recompensa merece la pena. Yo no había jugado al fútbol como profesional, había sido un obseso pero nada más, me fui a Inglaterra sin conocer a absolutamente nadie. Volverme de Inglaterra para ir a USA y ahora estar aquí es para estar contento a pesar de que no todo fue precioso.