El Deportivo, a la caza del lobo parecía cordero

Cuando a principio de curso la SD Huesca sumó varios buenos resultados de forma consecutiva, muchos pensaron que, como en otras ocasiones, el cuadro oscense terminaría por bajar el ritmo. Que no aguantaría porque, sobre el papel, era un aspirante a la salvación. Han pasado varios meses desde aquella jornada dos de liga en la que el Deportivo dejó escapar con vida a una escuadra que pasó un verano difícil por los problemas derivados con su rebasado límite salarial. En la otra punta estaba el equipo coruñés, con un margen mucho más alto según LaLiga, aunque entonces cayó en la trampa del Alcoraz. Aquel día los visitantes perdonaron la vida de los locales y terminaron por pagarlo caro. Desde entonces los azulgranas se han ganado a pulso ser uno de los grandes lobos de la competición.

Deportivo y Huesca son los dos grandes ejemplos de cómo en el fútbol no hay nada escrito de antemano. Uno es reflejo de historia a nivel nacional, de masa social, y de abundancia en recursos. De forma más humilde vive el cuadro oscense, que con poco ha sacado un rédito envidiable a su participación en Segunda. La diferencia sobre el césped marca que los coruñéses todavía no saben si dejar de mirar al descenso o no, mientras que el equipo que dirige Antonio Hidalgo aspira a dormir en zona de ascenso directo.

Será un reto para el Deportivo de Óscar Gilsanz. El técnico betanceiro insiste día tras día en pulir a su escuadra, que tiene en los equipos como el Huesca su gran talón de Aquiles. Al cuadro coruñés se le atragantan los partidos donde tiene mayor cuota de posesión, cuando sus mejores armas se ven minimizadas por la falta de espacios. También cuando el encuentro exige un punto de concentración extra y continuado durante 90 minutos. Después de caer ante el Eldense, además, llega con la necesidad de volver a la senda de la victoria.

El once titular de Gilsanz está más que definido, con la incógnita de si Yeremay llegará finalmente tras sufrir unas molestias físicas a lo largo de la semana. El canario, si está bien, jugará, pues su aportación es indiscutible y es la gran figura ofensiva del equipo. No hay dudas. El jueves se ausentó del entrenamiento, pero tanto el viernes como ayer saltó al campo junto al resto de sus compañeros. Su propio entrenador, pese a dejar la duda abierta, tenía la clara esperanza de que pudiese vestirse de corto desde el comienzo del encuentro.

La otra pieza que baila está en el eje de la zaga. Pablo Vázquez lleva varias semanas en el limbo, aunque es el futbolista que más minutos ha sumado este curso (2.430) tras ser titular en los 27 partidos de liga. Dani Barcia se presenta como alternativa después del rendimiento en Elda, aunque parece difícil que el entrenador blanquiazul opte por dos centrales zurdos. No obstante, ante un equipo más replegado, el toque de balón del zaguero de A Barcala, recién renovado hasta 2028, puede ser un atajo para encontrar a Yeremay entre líneas y romper el bloque defensivo rival. Martínez sería el sacrificado.

El resto está definido para atacar a un equipo versátil que suele partir de una estructura en 5-4-1. Antonio Hidalgo juega con la variante posicional que ofrecen jugadores como Hugo Vallejo y Patrick Soko (máximo anotador con 8 goles), que pueden abandonar la banda para aparecer por dentro; pero, sobre todo, la pareja Gerard Valentín-Miguel Loureiro. Dos laterales que, al juntarse, el primero avanza para situarse como extremo y el cercedense, partiendo de central, se coloca como lateral. Cederán el balón y buscarán transitar con rapidez.

El Deportivo se encomienda a su frente ofensivo para dar un arreón extra en la tabla. Con el play off de ascenso a diez puntos, una distancia casi inalcanzable, la única posiblidad de meterse en esa lejana discusión pasa por tener una buena racha de resultados. Los blanquiazules arrancarán la jornada a siete de distancia del Eldense, que marca el descenso, aunque encajado en un pelotón de equipos que todavía tienen muchos deberes por hacer. También, en particular, a Zakaria Eddahchouri. El neerlandés es la esperanza ofensiva para romper el buen hacer defensivo oscense. Después de estrenarse en Riazor con gol, vuelve a casa tras una jornada en blanco en la que volvió a demostrar que tiene siempre entre ceja y ceja la portería rival. Su movilidad será clave para abrir la zaga rival.

El Huesca no es el rival más propicio para retomar la senda de la victoria. Más allá de su excelente racha, es el segundo equipo que menos goles encaja (22) y el séptimo que más anota (38). El Dépor deberá mostrar su mejor versión para alcanzar el triunfo ante uno de los nuevos aspirantes al ascenso.