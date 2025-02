Mella, la clave para desbloquear el ataque del Dépor: «Es determinante en amplitud»

Cuando Óscar Gilsanz explicó antes del Almería que la gente joven necesitaba «equivocarse», en su cabeza estaba la figura de David Mella, de quien dijo posteriormente que había «que estar con él» en los momentos malos. El fútbol no es lineal y el canterano de Espasande atraviesa un tramo de dificultad en su juego. Extremo imparable en el uno para uno, su impacto se diluye cuando pisa espacios interiores. Ante el Eldense tanto él como el Deportivo se atascaron, aunque precisamente en su figura reside la clave para desbloquear al equipo en sus ataques posicionales, la gran debilidad. «A día de hoy, recibiendo en amplitud y en situaciones de uno contra uno, es un jugador muy difícil de parar. Enfrentado la última línea rival es muy determinante por la velocidad que tiene», analiza en positivo José Ángel Salgado Peli, entrenador nacional de fútbol.

En la evolución del Deportivo cada movimiento de piezas tiene una consecuencia, y en las últimas semanas la mejoría en salida de balón ha derivado en que el extremo zurdo haya dado un paso hacia dentro en el campo. En Elda fue evidente, aunque se viene repitiendo en el último mes y medio. Ya no recibe abierto en banda, sino que busca hacerlo entre líneas. «En la etapa de Idiakez, y también en tramos con Óscar, en ataque posicional las bandas eran asimétricas; en la izquierda la amplitud la daba Obrador y Yeremay estaba dentro. En la derecha era Mella quien recibía abierto y posicionado de cara a portería rival», analiza Peli sobre una situación que ha cambiado. Ahora el de Espasande intenta hacer aquello en lo que Yeremay y Mario Soriano son diferenciales.

Entre líneas, en los famosos cuadrados rivales, Mella se diluye porque todavía no ha desarrollado unas cualidades que en la comparativa sí muestran el canario y el madrileño, perfiles diferentes. «Hoy en día Mella no tiene la capacidad ténica para manejarse en espacios reducidos. Necesita hacer más cosas para ponerse de cara. Ante rivales que ajustan esos espacios tiene más dificultad, todavía no tiene esos recursos técnicos para jugar en zonas con tanta densidad de rivales», desgrana Salgado sobre las características del extremo, quien, lógicamente y con solo 19 años, tiene margen de mejora. Aunque paga, en parte, los platos de un esquema que no le favorece y su propia formación en la banda zurda, donde su espalda nunca era un dilema.

La duda es hasta qué punto partiendo desde zonas más interiores Mella puede ser la clave para desbloquear la falta de profundidad ofensiva que a veces le falta al equipo. Pues, con campo por delante, como ante el Almería, es prácticamente imparable. «Igual se le piden cosas que aún le falta encontrar en sus condiciones. Y es una pena, porque es un jugador que en situaciones de amplitud y enfrentando la última línea rival es muy determinante por la velocidad que tiene. Hoy en día es mucho más decisivo dando esa amplitud».

Desde dentro, eso sí, también puede desmarcarse y jugar con los movimientos de Ximo, quien «lee perfectamente» cuando ir por el carril interior o el exterior. En ese aspecto, José Ángel Salgado considera que un esquema dispar le sienta bien al equipo para atacar, siendo Mella quien espere en banda y no quien se meta por dentro: «Si tú logras esa asimetría entre las bandas es muy difícil de ajustar a nivel organizativo. Te hace menos previsible. Por la izquierda tienes a Yeremay que puede ir hacia dentro y hacer daño, pero en la derecha creo que el equipo está algo cojo, no encuentra esa profundidad y desequilibro que tenías con Mella abierto a banda».

Gilsanz ha insistido en que el equipo debe mejorar su profundidad ofensiva, algo que pasa, muchas veces, por sumar más y mejores desmarques. Ahí, además, tiene mucho que decir Eddahchouri, un delantero con esa movilidad. Pero, también, Peli considera que al Dépor le sentará bien jugar con los cambios de lado a lado de juego para generar situaciones de uno para uno a Mella, donde es uno de los mejores jugadores de Segunda División: «Hay que ser capaz de atraer a un lado y aprovecharlo rápidamente, que es muy difícil. Un ejemplo es Vinicius, cada vez que el Madrid es capaz de girar el juego, es decisivo». Salvando las distancias, en Segunda Mella tiene «esa cualidad» que, de momento, ha quedado levemente apagada ante la falta de campo.

Solo en Almería, «una excepción» por el espacio, pudo correr y ser diferencial. Gilsanz le necesita en su mejor versión, la cual ha demostrado que nace a partir de un contexto que le favorezca. Es un extremo puro «explosivo» y con velocidad para driblar a cualquiera.