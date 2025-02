Óscar Gilsanz: «Hay que valorar el punto porque el equipo ha hecho un gran esfuerzo »

«Queríamos tres puntos, pero al final ganamos uno y hay que valorarlo por el buen partido que ha hecho el equipo». Óscar Gilsanz compareció en sala de prensa poco conforme, pero orgulloso del trabajo de sus futbolistas en el empate contra el Huesca. «Estuvimos muy bien evitando las contras. Jugamos el partido para ganar y tuvimos ocasiones para ello. Cuando no eres capaz de hacer gol y trasladar tu superioridad en el marcador, hay que valorar el punto que sumamos como uno más», destacó el entrenador blanquiazul. Gilsanz, además, señaló el buen momento del rival, que suma catorce jornadas sin perder en La Liga Hypermotion: «El Huesca está en la parte alta de la tabla y va a pelear hasta el final por el ascenso y por el play off».

El técnico deportivista lamentó la falta de acierto del equipo de cara a la portería rival, pero alabó el esfuerzo colectivo de sus jugadores: «Teníamos muy claro cómo atacar al Huesca y por dónde no nos podían atacar ellos, solo nos faltó marcar. Cuando el equipo se esfuerza para ganar, se esfuerza para hacer situaciones de gol y hace las vigilancias defensivas para que Soko, Enrich y Gerard Valentín no sean capaces de hacernos daño, es para felicitar a los futbolistas, valorar el empate y seguir trabajando».

El Deportivo realizó su primer cambio en el minuto 82. «Veía bien al equipo, superior al Huesca, generando ocasiones y llegando. Los que estaban en el campo estaban haciendo un buen partido. Cabe la posibilidad de que los cambios tengan un efecto positivo, pero también cabe la posibilidad de que el entrenador fastidie el encuentro si los hace», aseguró el técnico deportivista. «Cambiamos delantero por delantero para ver si en los últimos diez minutos Barbero tenía alguna acción de gol en el área. En la última ventana, nos parecía que faltaba energía por dentro, por eso bajamos a Mario con Mfulu, para que el Huesca no nos generase. Con Yeremay lo mismo, buscábamos más energía en la banda», explicó Gilsanz sobre las sustituciones.

En cuanto a las posibles polémicas del encuentro —el gol anulado a Pablo Vázquez y una mano de Blasco en área propia—, el entrenador blanquiazul no quiso mojarse. «Acato la decisión, más allá de que las manos sean más o menos valoradas, con esto siempre hay controversia. Si el VAR dice que una es mano y la otra no, yo no tengo nada que añadir», declaró.

Óscar Gilsanz también se refirió a dos nombres propios: Zakaria Eddahchouri y Dani Barcia. Sobre el delantero indicó que aún sigue en proceso de adaptación y que «a la velocidad a la que pasan las cosas en el campo, a veces le cuesta comunicarse. Lleva tres partidos, no tiene problemas con sus compañeros». Sobre el central, el técnico señaló que fue titular «por motivos tácticos» y que «tenemos cuatro centrales que pueden jugar, escogemos el que mejor se adapta a cada partido».