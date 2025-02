Mario Soriano: «Nunca vamos a entender las manos»

Mario Soriano no tiene claro por qué la mano de Pablo Vázquez sí fue sancionada y no así el posible penalti de Blasco en la segunda mitad también en un córner. El VAR intervino en la primera acción para anular el tanto de Pablo Vázquez, quien al favorecerse para anotar, incumple la norma. «Si la hubiese metido otro compañero no la habría pitado», reclama el mediapunta sobre una normativa que «nunca» va a «entender en el fútbol».

El mediapunta cree que al equipo le faltó efectividad porque tuvieron «ocasiones como la del palo de Peke, el tiro de Zaka» o la suya propia. No obstante, al igual que a lo largo de la temporada, al cuadro coruñés le falta ser «más contundente» en ambas áreas. Después de la victoria ante el Almería, el propio Mario expresó que el equipo quería mirar más arriba, pero desde entonces el Dépor suma una derrota y un empate. «En esta categoría ganas dos partidos y te pones ahí cerca. Este punto lo queremos hacer bueno en Oviedo que es un reto muy bonito. Queremos dar ese golpe encima de la mesa», remarca.

Soriano insiste en que es importante «valorar» el punto cosechado ante el Huesca, aunque el empate le deja «un sabor agridulce», porque el equipo «ha insistido y lo ha intentado de todas las maneras posibles». Esta vez sin éxito.