Y Riazor se enfadó con los cambios

Minuto 82 de partido. La grada reacciona negativamente al ver un cartelón que indica dos números. Aplaude a Eddahchouri al salir y a Barbero al entrar. La bronca no va con ellos, aunque se repetirá poco después, de manera notoria, cuando Óscar Gilsanz mete un triple cambio en el minuto 88. Esta vez son Mfulu, Diego Gómez y Juan Gauto. El ariete tocará cinco veces el balón y tendrá tiempo para realizar un disparo. Los dos hombres del medio tienen mejor suerte, aunque es el argentino el que se lleva la peor parte: solo un contacto antes del final.

El Dépor tuvo el control del juego gran parte del encuentro. Solo un error propio hizo tambalear su marcador a cero, entonces apareció Helton para salvar un mano a mano que podría haber sido un revés. Pero el guion del largometraje llevaba tiempo escrito y al Huesca le gustaba: 0-0, reparto de puntos y todos a casa con la sensación de que si hubiese otros 90 minutos, el marcador no se movería.

Yeremay, en un partido muy espeso, tuvo la diferencia tras estrellar un balón al palo. Por una vez no hubo atasco entre líneas, donde por momentos parecía que los atacantes del Dépor se estorbaban. Eddahchouri cazó el rebote, pero ayer no fue su día. Lo intentó siempre que pudo, pero no logró transformar el peligro que siempre genera.

El partido pedía algo más. Estaba controlado, sí, pero no era suficiente para romper los trece encuentros sin perder del cuadro oscense. Gilsanz se conformó con el dominio a la espera de un gol que se saliese de la ecuación. No llegó. Tras los cambios, el equipo dio un último arreón que no fue suficiente. La defensa del Huesca no titubeó en ningún momento. El único tanto, de Pablo, fue anulado.

La explicación de Gilsanz con los cambios

El técnico, en sala de prensa, explicó por qué decidió esperar con las sustituciones. El Deportivo realizó su primer cambio en el minuto 82. «Veía bien al equipo, superior al Huesca, generando ocasiones y llegando. Los que estaban en el campo estaban haciendo un buen partido. Cabe la posibilidad de que los cambios tengan un efecto positivo, pero también cabe la posibilidad de que el entrenador fastidie el encuentro si los hace», aseguró el técnico deportivista. «Cambiamos delantero por delantero para ver si en los últimos diez minutos Barbero tenía alguna acción de gol en el área. En la última ventana, nos parecía que faltaba energía por dentro, por eso bajamos a Mario con Mfulu, para que el Huesca no nos generase. Con Yeremay lo mismo, buscábamos más energía en la banda», explicó Gilsanz sobre las sustituciones.

Más de 20.000 espectadores pese al horario en Riazor

La hora del bocadillo y la empanada se instaló en la grada. Riazor estrenó un horario tan inusual como estrambótico que obligó a muchos deportivistas a comer en la grada. Hasta ahora el cuadro blanquiazul había jugado a las 14.00 horas como visitante, pero esta vez le tocó hacerlo como local. La empanada y los bocadillos fueron las opciones más elegidas y repetidas entre la afición, con una asistencia de 20.875 espectadores.