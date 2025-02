El Dépor todavía tiene colmillos de leche

El factor fortuna también decide temporadas enteras. Un centímetro separó a Yeremay de la gloria ante el Huesca; a Eddahchouri de su segundo tanto o a Helton Leite de su octava portería a cero. El acierto en las áreas, la capacidad por decantar la suerte de cada partido, vuelve a ser una semana más el gran debe de un Deportivo que todavía paga las facturas de su patente juventud. De su falta de madurez en una competición hecha para expertos. El cuadro blanquiazul dominó al Huesca por tramos. Supo no sufrir y contuvo a uno de los equipos que mejor maximiza sus recursos y sus capacidades en ambas cajas. Pero en esa zona en la que se definen trayectorias, la blanquiazul sigue siendo inestable: unos días por tanto y otros por tan poco.

La falta de gol ante el Huesca evidencia uno de los problemas que ha arrastrado durante todo el curso el cuadro deportivista. Capaz de exprimir el bote hasta que no quede nada, esta vez el Dépor volvió a pecar de falta de colmillo. Probó fortuna en quince ocasiones, nueve de ellas dentro del área, aunque solo seis fueron a portería. Dio 26 toques en el área rival, más que en otros 16 partidos de este curso. Incluso superó el centenar de pases en el último tercio del campo (129, de los cuales 94 fueron exitosos). Pero, a la hora de la verdad, el diente todavía titubea al morder. Hay días que parece que se caerá y dará paso a uno afilado y adulto. Pero el cuadro de Gilsanz, joven y lleno de talento en su línea de ataque, todavía tiene colmillos de leche.

«En ambas áreas nos faltó ser más contundentes». Así resume Mario Soriano qué es lo que le ha faltado a lo largo del curso al Deportivo para poder opositar a la zona noble de la clasificación. Una mesa en la que todavía no se ha podido sentar y que cada día está más lejos. Después de los triunfos ante Eibar y Almería, tanto el vestuario como la grada compartieron la ilusión del por qué no pelear por algo más. Dos encuentros sin puntería después, el Deportivo se despide de un plumazo de una carrera para la que todavía no está preparado.

«Hemos tenido partidos con ocasiones para meterlas. Hemos tenido esa fortuna de meter todas en algunos encuentros y en otras de no meter ninguna», citó el mediapunta madrileño, casado con la idea de la suerte, pues, en efecto, es indudable que en muchas ocasiones ese punto extra de azar habría tumbado los dados al lugar correcto. Tampoco Gilsanz hizo un all in por llevarse el partido ante el Huesca, en el que el cuadro coruñés se movió en sus registros habituales de pegada.

No obstante, esos días de exceso, de espacios y carreras para celebrar goles una y otra vez, hacen que el Dépor resalte en las estadísticas ofensivas, pese a que anotar poco es más habitual que hacerlo mucho. El equipo coruñés suma 36 goles a favor. Marca una vez por cada siete tiros de media. Aunque 22 de esos tantos se concentran en los duelos ante Albacete (5), Cartagena (5), Cádiz (4), Castellón (5) y Almería (3). Los otros 14 esta temporada se reparten en las 23 jornadas restantes: en 14 duelos anotó una diana y en nueve se quedó sin ver portería.

El talento que atesora la plantilla en su último tercio es indudable. La llegada de Eddahchouri contrarresta parte de la pérdida del colmillo que sí añadía Lucas Pérez al frente de ataque. Aunque, en líneas generales, el equipo también necesita sumar jugadores a la aportación. Yeremay lleva nueve goles; Mella, seis. Y por debajo se quedan Barbero, Soriano y Ximo Navarro con tres. Insuficientes cifras para aspirar a algo más en liga.

Sin triunfos después de empacharse de balón

Los registros del Deportivo son tan irregulares para lo bueno y para lo malo que es difícil establecer patrones de conducta a lo largo de la temporada. Pero hay uno que resalta en las métricas y que confirma que al cuadro coruñés le sienta mejor no tener demasiada posesión. En términos generales, siempre que ha superado un 60% de posesión global en el partido, el choque no ha acabado en victoria. Sucedió ante el Huesca (64%), Eldense (65), Levante (63), Mirandés (60), Eldense de nuevo en la ida (64) y Real Oviedo (64) en el debut en la competición.

Es más, de los nueve triunfos cosechados esta temporada, solo cuatro reflejaron datos de mayoría de posesión de balón: ante Racing de Ferrol (57%), Cartagena (57), Castellón (53) y Burgos (57) el equipo coruñés tuvo más pelota. Sin embargo, en los otros cinco triunfos tuvo menos: Albacete (41%), Eibar (48), Cádiz (47), Málaga (46), Eibar en la vuelta (43) y Almería (47). Una estadística que refleja algunos de los problemas que ha reconocido el propio Óscar Gilsanz en sala de prensa. Aunque el equipo ha mejorado en sus ataques posicionales, todavía le cuesta enfrentarse a estructuras cerradas ante las que no puede correr.

Las mejores virtudes de sus atacantes han aparecido en aquellos partidos en los que su rival se ha expuesto más de una u otra forma. Cuando Mario Soriano puede recibir con tiempo, cuando Mella y Yeremay pueden correr, el Dépor es muy difícil de frenar.