Lucas Pérez: "En noviembre y diciembre de 2023 me entero de que hay gente en el Deportivo que pide mi salida"

Lucas Pérez arrojó algo de luz sobre su salida del Dépor. A una situación incómoda en el club coruñés, desde el final de 2023, se le sumó un conflicto judicial con su padre, que derivó en algún encuentro no deseado en A Coruña, que hizo que la situación fuera insostenible y que le empujase a pedir la carta de libertad. El coruñés explicó primero ese punto de fricción con los dirigentes del Dépor que creó unas fisuras que se agrandaron y que fueron irreparables. "Empezamos la temporada no de la mejor manera (2023-24). Presión, necesidad y con lo que significa el Dépor en A Coruña. En el mes de noviembre y diciembre (de 2023) me entero de que hay gente en el club que pide mi salida. Lo sé por el míster y por gente del club de la junta que ya no está. Me dolió mucho. Yo era el primer preocupado", apuntó el 27 del PSV en Cope.

El delantero coruñés, quien puede debutar el miércoles en Copa con su nuevo equipo, quiso explicar después lo que le ha sucedido con su progenitor para que la afición del Dépor tenga más elementos de juicio para entender su adiós. "Llega una carta, un burofax al club (al Deportivo), en la que tengo una denuncia por parte de mi padre. Yo me crié con mis abuelos. Pasé varios días en la casa cuna y luego se hacen cargo mis abuelos. No se querían hacer cargo de mí (sus padres), me dejaron con dos añitos. He pasado unos meses en los que no me siento apoyado (por el Dépor) y luego llega una denuncia en la que pide (su padre) manutención y una importante cantidad de dinero", relata el futbolista, quien llegó a cruzarse con él por A Coruña y esa fue la gota que colmó el vaso. "Me lo encontré varias veces y no es plato de buen gusto. Y ya que con el club la situación no era la adecuada, no me sientía valorado ni apoyado, le dije (al Dépor) que me quería echar a un lado. Nos citamos la primera vez y quedaban dos partidos para los 20 y no quería renovar (automáticamente). Me lo pienso (lo de irse), porque es donde quiero estar", cuenta para relatar otro de los detonantes de su salida, que es, a su juicio, la inadecuada gestión del Dépor. "Recibo una carta del club y en la que me pide un compromiso para esta temporada. Para mí eso es que no han entendido lo que es el Dépor para mí", apunta un jugador que desliza que uno de los puntos de fricción fue una cláusula de su carta de rescisión en la que le exigían confidencialidad tras abandonar el Dépor.

Lucas no niega que desde el principio del pasado verano hay movimientos en la plaza de Pontevedra para reconducir la situación, pero había algo que se había roto y, con todo lo que pasó en diciembre y enero, ante todo el conflicto con su padre, ya fue imposible: "El club y yo queríamos limar y cicatrizar la herida. El club me quería dar un contrato mayor, quería reflejarlo a nivel económico. Yo no firmé y me di un tiempo para ver cómo iba pasando todo y me quedé con el contrato del principio. Yo estaba contento así, no me he ido (del Deportivo) por el tema económico", asegura.

La opción del PSV apareció hace tres semanas y Lucas ha agradecido la paciencia y la espera a los holandeses porque, en un principio, no estaba preparado mentalmente para asumir el reto. "(En este mes sin estar en el Dépor) yo me centro en limpiar la cabeza porque no estaba preparado. La oferta del PSV llegó el 30 de enero y en ese momento no estaba capacitado. Esperaron dos o tres semanas, me dijeron que lo que hiciera falta y que esperarían. Fue una situación de mucho desgaste, compleja y complicada. Lo explico porque A Coruña se lo merece. Después de este mes de tranquilidad, está la situación mejor y por eso ya no quise esperar seis meses para encontrar un nuevo club. Tuve otras ofertas, pero no han sido como la del PSV. Entendieron la situación y me dieron tiempo para organizarme", relata un jugador que, a pesar de todo, no pensó en colgar las botas: "No, dejarlo no, porque lo amo mucho. Hubo momentos en los que se te pasan cosas por la cabeza por estrés. Hay situaciones en la vida en las que debes ser fuerte y valiente. Cuando me vaya, que sea en un campo", cuenta.