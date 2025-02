Davo: «En Segunda no me han dado la oportunidad, me duele porque creo que lo merecía»

Antonio David Álvarez ‘Davo’ (Ourense, 1994) fue una pieza importante en el ascenso, sobre todo por dos goles que cambiaron el rumbo del curso, pero el salto a Segunda no fue como él esperaba. Ahora, cedido en el Real Murcia, busca reencontrarse con su mejor fútbol, aunque no se olvida del Deportivo y de A Coruña, que siempre tendrá un hueco en su corazón y en su familia.

¿Cómo fue su salida del Dépor?

Estuve bastante tranquilo. Si me tenía que quedar en A Coruña no había problema. Salió la opción del Murcia, que se alargó un poco. Era algo que no dependía de mí. Si me estresaba o si me entraban nervios no iba a poder hacer nada. El club se portó bien conmigo desde el primer momento, que eso lo agradezco. Para mí lo principal era competir. En este caso estoy cedido para volver a coger sensaciones y minutos y este es un gran sitio para hacerlo.

Tiene contrato hasta 2026. ¿Piensa en el futuro?

Mi idea es volver a ser yo. Volver a apretar, a ser intenso, a coger sensaciones. Y después, dependiendo de los objetivos que consigamos o alguna cosa más, es algo que ya no depende de mí. Ahora me toca pelear por otro ascenso y lo que tenga que pasar, pasará.

¿La cesión incluye opción de compra?

El Murcia tiene opción, no de pagar, pero sí de que yo me quede. Eso depende también del Dépor. Hay varias cosillas.

¿Si asciende?

Eso es.

¿Cómo han sido los últimos meses? Cuando uno no tiene minutos al final es difícil entrenar bien.

Fue una situación muy dura porque tú entrenas sabiendo que no vas a jugar y que el entrenador no cuenta contigo. Es difícil, también en este caso Gilsanz me sacó de algunos entrenamientos, una situación que yo viví por primera vez. Sabía que él no contaba conmigo, seguí trabajando, pero saber que te quedas fuera el fin de semana es duro.

¿A qué se refiere con que lo sacaba de los entrenamientos?

Al final, como no contaba conmigo, y como es lógico, porque éramos mucha gente y entiendo que había un gran número de jugadores, él opta por eso en los partidillos de entrenamiento. Yo ya estaba en la rampa de salida.

¿Se lo comunican directamente?

No fue nada personal, solo creían que tenían que sacar gente. Ellos sabían que yo podía jugar en banda, pero Óscar no lo veía. Por circunstancias del fútbol él consideró que no era mi momento en el Dépor. No hay ningún problema

En verano firma tras consumarse la opción de compra. ¿Esperaba una temporada así?

Para nada, porque ni siquiera me dieron la oportunidad o continuidad. No tuve ni un solo partido de titular salvo el de Copa. Con Idiakez de vez en cuando entraba; ante el Racing tuve algunos minutos más y me fui con buenas sensaciones… pero luego viene Óscar y me veo en una situación parecida de no jugar. A mí me sorprende que no me dieran ninguna oportunidad ninguno de los dos. Ellos creían que era el momento de otra gente.

En Primera RFEF había sido importante, incluso en la reacción hasta el día de Fuenlabrada. ¿Fue difícil asimilar otro rol?

Ya habíamos empezado a funcionar antes. Después, ante el Logroñés y Osasuna, hicimos cinco goles y entendía que entonces me tocaba eso. Al volver no era tan importante como antes. Este año en Segunda no me dieron si quiera la oportunidad de probarme. Eso me dolió porque creo que una oportunidad me merecía. Se ha dado así y ahora estoy en Murcia, trabajando para volver a Segunda. El año que viene ya veremos si es en A Coruña o Murcia, espero estar al 200% y demostrar que estoy preparado para la categoría.

Aquí ha jugado más en banda derecha. ¿Esa situación se le hizo difícil?

Yo me intenté adaptar lo mejor que puede. Creo que en Primera RFEF conseguí hacer bastantes goles pese a no estar en mi puesto. Luego viene la explosión de Mella y Yeremay, que están a un nivel increíble. No quita que en los cambios o algún día que considere se pueda buscar una alternativa.

¿Esa falta de rotación puede pasar factura al vestuario?

Dependerá de los propios jugadores y del cuerpo técnico. Al final el gestionar los minutos es importante, porque es una categoría muy larga. Sí que es verdad que Yeremay, Mario, Mella… son jugadores jóvenes y sinceramente no creo que les pase factura la acumulación de minutos. Son súper profesionales, se cuidan y no les va a pasar factura. Y es que son muy buenos.

En varias ocasiones ha hablado de Joaquín Sorribas. ¿Qué ha significado su figura?

Joaquín es nuestro confesionario. Es nuestro soporte para todo lo que sentimos, todo lo que nos pasa, o lo que hay ahí dentro del día a día. Le contamos todo lo bueno y todo lo malo. Él al final siempre te saca el lado positivo, te hace pensar, te hace relativizar… Me lo llevaría a cualquier lado. Además del batacazo de Irún, tuvimos unos momentos muy difíciles que seguramente si Sorribas no estuviera ahí, el equipo no hubiera redireccionado la situación y quizá el destino no hubiera sido el mismo.

En el pasado se imaginó jugando en Riazor. Ahora que ha pasado. ¿Cómo lo ha vivido?

Es una experiencia increíble poder estar en Riazor. Poder ver el estadio lleno es una barbaridad. Y lo que es el Dépor, todo el mundo por la calle es del Dépor. Entrenas en Abegondo, que es una maravilla; trabajadores como Suso que te cuenta anécdotas de los grandes años... cuando piensas en el Dépor se te pone la piel de gallina.