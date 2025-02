Gilsanz: "En el vestuario no hablamos de puntos, sino de rendimiento para sumar"

"Las ruedas de prensa ahora son más largas", bromeaba esta mañana Óscar Gilsanz al comparar cómo le ha afectado el cambio de su posición en el banquillo y sus últimos meses. Ahora está en el foco. Es la responsabilidad de dirigir a un club como el Deportivo, en el que todo se discute, también sus cambios. Le da "vueltas a todo", aunque se enorgullece de lo que paso a paso se construye en el fortín de Abegondo. El discurso es claro y no hace cálculos: "Lo que más me satisface es el día a día. No hay bajas y todos los jugadores trabajan a un ritmo muy alto. Eso hace que el equipo trabaje en la estabilidad, tanto en el trabajo diario como en el juego. Me gusta poner en valor el esfuerzo que hacen los jugadores".

Gilsanz cree que muchos de sus jugadores están superando sus límites y eso es sinónimo de buen trabajo. "Hay futbolistas rindiendo a un nivel muy muy alto superando umbrales de rendimiento anterior", analiza sobre una adaptación a una categoría nueva que se debe tener en cuenta.

En ese camino está David Mella, entre otros. Del canterano de Espasande destaca el "esfuerzo muy grande" después de un verano de competición sin apenas vacaciones. No vive su mejor momento, pero "está bien" y su "mejora es continua".

El Eldende ha apretado la zona baja y se ha situado a cinco puntos del cuadro deportivista. El ritmo de puntos tanto en la zona alta como en la baja es alto, y podrían ser necesarios más de 50 para salvarse, la cifra a la que todo el mundo alude para marcar la permanencia virtual. Gilsanz, de momento, no quiere mirar a la calculadora: "En el vestuario no hablamos de puntos para los objetivos. Hablamos de las circunstancias de rendimiento para sumar habitualmente. No puedo hacer cálculos en cuanto estará el ritmo. Siempre se habla de esa barrera de 50, pero creo que llevo varias semanas no hablando de objetivos en cuanto a puntos finales".

"El entrenador deportivista insiste una semana más en que la clave está en el día a día de trabajo para mejorar: "Estamos en ese proceso de ser cada día más estables y mejores. Tenemos que competir y le damos valor a la semana de trabajo". Además, preguntado por si marzo definirá las aspiraciones del equipo, prefiere no mirar más allá del domingo: "Nosotros pensamos en construir a nivel de rendimiento y no podemos pensar más allá de esta semana. Sería poner la vista en algo más lejano. Ponemos toda nuestra energía en Oviedo".

Real Oviedo, próximo rival con desplazamiento masivo

El Deportivo estará muy bien rodeado de su gente en la ciudad carbayona. Habrá en torno a 2.000 aficionados en Oviedo, muchos de ellos sin entradas, y otros que han hecho peripecias para poder acceder al Carlos Tartiere. en todos los campos siempre tenemos un apoyo considerable. "Cuanto más vas, más te sorprende la cantidad de gente que viene. Cuanta más gente hay no diré que harás más, pero el equipo sí notará ese apoyo, sobre todo en la previa del encuentro. Tienen un ambiente diferente, siempre das un paseo y ves la trascendencia que tiene representar al Deportivo". Y añade que "los adjetivos para nuestra afición se agotan en cuanto a apoyo y compromiso con el equipo". El domingo, cree el técnico deportivista, se vivirá "un ambiente muy bueno".

En frente estará un Real Oviedo colíder de la competición con 50 puntos. "Nos enfrentamos a un rival que será de una dificultad muy alta para nosotros. Está en un momento de trayectoria muy buena", explica sobre los azulones, un equipo "capaz de proponer", pero que "destaca por su trabajo defensivo y por encajar pocos goles".

El hombre a vigilar es Alemao, delantero centro que lleva 13 goles y 3 asistencias esta temporada: "Es un delantero muy completo. Es capaz de hacer desmarques al espacio, tiene una capacidad de remate en área ante centro lateral… vamos a tener que estar muy atentos a muchas circunstancias. Creo que está teniendo unos números espectaculares"