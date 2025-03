La afición del Deportivo toma Oviedo: "Así da gusto venir a los desplazamientos"

En el mapa de viajes de la afición blanquiazul, Oviedo estaba marcada en rojo desde el primer día que salió el calendario. Más de 1.000 deportivistas con entrada; el doble, aproximadamente, en la ciudad, porque a la invasión coruñesa se apuntaron muchos seguidores a sabiendas de que no podrían acceder al Tartiere. Pero en fines de semana como este, el fútbol, en realidad, pasa a un segundo plano. “Haydos entradas, los demás no tenemos. Pedimos como 60 entre todos, pero no hubo forma”, explica Candela Castro, que ha viajado desde el viernes con un nutrido grupo de amigos y representan perfectamente lo que se vivirá en la ciudad. El resultado es lo de menos, vienen “a pasarlo bien”.

Xane Silveira

La ciudad carbayona reúne deportivistas de todos grupos. Los hay que llevan desde el viernes y que estarán hasta el lunes. Los que viajan en familia o con amigos. Jorge Hernández acompaña a sus dos hijos, Sergio y Julia. “Es una ciudad muy bonita, nos han recibido estupendamente. La gente te habla por la calle y así da gusto venir a los desplazamientos”, explica el adulto. Los pequeños, que pronostican victoria, están enamorados de “Yeremay, que va a marcar”.

Xane Silveira

El viaje es ameno. Apenas tres horas separan a ambas ciudades. Si bien es cierto que un accidente en la A8 paralizó el tráfico una hora y provocó retenciones que afectaron a muchos deportivistas. El plato más pedido es el cachopo, como no podía ser de otra forma entre los que vienen de fuera. Jaime, Quique y José son tres amigos, el primero del cuadro local, los otros dos han llegado escalonadamente, y esperan disfrutar de todo lo que ofrece la ciudad: gastronomía, ocio nocturno «y el domingo ya el partido». Prima «el buen rollo» entre dos equipos cuyas aficiones se guardan cariño y respeto.

Xane Silveira

Conseguir una entrada ha sido una Odisea. Antón Molinos e Iván Vizcaíno llegaron a media tarde del sábado y su idea es «estar hasta el sábado» para aprovechar el puente. Ellos tienen entrada, pero en grada local, gracias a «una amiga cuyo novio es del Oviedo…» y por ahí se empieza para conseguir a algún socio local, pues la grada visitante contará con 860 personas. Hubo más de 9.000 peticiones por las 516 que vendió el club (el resto las gestionó la Federación de Peñas). «El buen ambiente entre ambas aficiones» acompaña en un viaje que, como cita Iván, se hace para «disfrutar».

Xane Silveira

Aunque la gastronomía y el ambiente son envidiables, este domingo a las 16.15 horas el Dépor juega un encuentro importante ante el líder de la categoría. Fran y su hija Vega, que llegaron el viernes y se marchan después del encuentro, se conforman con «sacar un empatito por lo menos», aunque ella está convencida de que «ganan» los visitantes.

Xane Silveira

Entre las calles de Oviedo se habla de muchas cosas. También de una clasificación en la que Iván no cree que vaya «a haber nervios» aunque el Eldense «esté apretando» la zona baja. Entre comida y comida queda hueco para el fútbol, hoy protagonista durante solo 90 minutos en un fin de semana en el que la pelota es una excusa.