Juanfran Moreno: «El Dépor va a ganar mucho dinero con Yeremay y crear un equipo para subir»

Juanfran Moreno (Madrid, 1988) vivió del inicio al fin los cuatro años de la última etapa del Deportivo en Primera. El lateral derecho se retiró hace dos años en las filas del Real Oviedo. Ahora, centrado en su trabajo como representante de jugadores, desea ver a sus dos exequipos en la élite más pronto que tarde

¿Cómo lleva la retirada?

Esta es la segunda temporada que ya no juego y estoy muy contento. Tomé el paso cuando yo quería. Ya tenía ganas de dar un cambio en mi vida, tener nuevos retos profesionales y ganar estabilidad familiar. Me metí en el mundo de la representación. Sigo viendo fútbol y estoy cerca de los jugadores, así que el golpe de la retirada no es tan grande

¿Le costó el cambio de rutina?

Yo lo llevé muy bien, no echo de menos el día a día de futbolista. Cuando te retiras, los focos se apagan y ya nadie se acuerda de ti. Tu vida y tu estatus cambian y, si no estás preparado, lo pasas mal. Cuando eres jugador se te abren muchas puertas y, cuando lo dejas, ya no se abren tan fácilmente.

¿Por qué se hizo agente?

Durante mi carrera, entre experiencias propias y las de compañeros, vi cosas que no me gustaron en el mundo de los representantes. Cuando me retiré me dieron la opción de introducirme en la representación para hacer lo contrario a lo que me habían hecho a mí. Me motivó mucho trabajar de forma diferente a lo que yo había vivido.

¿Qué experiencias quiere evitarle a los nuevos jugadores?

Quiero que pueda contar con su agente en su día a día, quiero poder darle un consejo, más allá de un contrato. Como he jugado al fútbol, sé cosas que otro no le puede aconsejar. Se trata de aportar claridad, honestidad y trabajo. No es raro en la vida, pero sí lo es en ese mundo.

Hace diez años llegó por primera vez a A Coruña.

Yo llegué el último día de mercado, ya en septiembre. Llegué a un Dépor que estaba muerto, éramos muy pocos jugadores y cobrábamos poco dinero para ser Primera. El club no ha vuelto desde que me fui, pero ahora tiene una proyecto que va por el buen camino para volver, o, al menos, para no caer de nuevo. Está haciendo un buen año, se va a salvar. Creo que el Dépor va a ganar mucho dinero con Yeremay y crear un equipo para subir.

En el Dépor lo jugó casi todo en esos cuatro años que acabaron en aquel descenso de 2018.

Ese fue un borrón en una historia que para mí fue muy bonita. Jugué todo mientras no tuve alguna pequeña lesión sin importancia. Me da pena que, cuando estábamos preparados para dar un salto adelante, dimos dos para atrás. Descendimos con la mejor plantilla que tuvimos en aquellos cuatro años. Aun así, fue una experiencia que me llevaré para siempre. Tuve la fortuna de jugar en un club grande, con una masa social enorme y una ciudad muy bonita. Me llevé muchos amigos de A Coruña.

¿Cómo se gestionó en el vestuario esa última temporada?

El año empezó con el pie cambiado desde el principio. En el primer partido nos ganó el Real Madrid fácil y nos metimos en una dinámica mala. El equipo estaba en puestos en los que no se esperaba. Luego, llegaron los cambios de entrenador, que es lo más fácil, pero yo creo que fue un gran error. No pudimos remontar el vuelo y nos jugamos el descenso con el Levante, que empezó a ganar y nosotros no pudimos seguirles.

¿Le generaba estrés esa incertidumbre de cada mercado de verano con las cesiones desde el Watford?

Cuando fiché por ellos sabía que no iba a jugar, sino que me iban a ceder. De hecho, no tuve que ir por allí. Cada verano era la gracia de una nueva presentación con el Dépor. El primer año fue una incógnita, pero a partir del segundo ya no. Cada año podía elegir, pero yo estaba muy a gusto en A Coruña. Me hubiera encantado hacer mi carrera en el Dépor, no descender y seguir. O, incluso, quedarme habiendo descendido. Cuando el equipo bajó quisieron mover el árbol. En ese momento ya llevaba mucho tiempo allí, era un jugador con galones y un carácter importante, y eso llevó a que saliese. Me hubiera encantado no tener que irme.

Pasó por Leganés, Málaga, Turquía y acabó en el Oviedo. ¿Cómo le fue allí?

Me llamó Álvaro Cervera. Después de la experiencia de vivir en el norte, en A Coruña, ir a Oviedo me atraía mucho. Para mí siempre ha sido importante estar en un club con masa social y exigencia. Fui con mucha ilusión y le tengo mucho cariño. Como representante trabajo con ellos. Está allí Aarón Escandell y el verano pasado sacamos a Abel Bretones. Es un club que hace las cosas muy bien. El club está organizado y acierta con los fichajes. Ojalá este año suba a Primera.

El Dépor tiene a Ximo Navarro y el Oviedo, a Nacho Vidal. El lateral derecho está en buenas manos en ambos equipos.

Nacho, para mí, es el mejor lateral que hay ahora mismo en Segunda. El nivel que ha dado este mes en el Oviedo es el del mejor. Tiene recorrido y le da un salto de calidad enorme al equipo, es de una categoría superior. A Ximo me he enfrentado muchas veces. Es muy competitivo y rinde bien en todas las posiciones. Siempre me ha parecido un buen jugador. En todos los equipos ha sido muy competitivo. En el Dépor, le ha ido mejor en Segunda que en 1ª RFEF. Ambos son referencias en la categoría. Los dos equipos, Dépor y Oviedo, se merecen estar en Primera división.