1-2 | El Dépor asalta el Tartiere y rompe la mesa de la salvación

Cuando la victoria parecía más lejana, Ximo Navarro tiró de orgullo y fe para aprovechar un pase de Hugo Rama. Una conexión tan inesperada como acertada que definió un encuentro sumamente igualado. El Deportivodio la sorpresa en un Carlos Tartiere que durante algunos momentos botó como Riazor. Sobre la bocina, el cuadro de Gilsanz asaltó la casa de un aspirante al ascenso directo tras un encuentro sumamente igualado que abrió Mario Soriano en una jugada de pizarra.

En tierras asturianas todos los presentes tenían claro que este era un partido especial. Por la cercanía, la afición desplazada y el ambiente vivido en la previa del encuentro. También durante, pues más allá de los 860 hinchas que ocuparon el espacio reservado para los visitantes, cientos de blanquiazules lucieron con orgullo sus colores de manera desperdigada por el Carlos Tartiere. Oviedo y Dépor se tantearon durante los primeros compases sin que ninguno de los dos equipos decidiese dar un paso definitivo al frente. Fue la tónica prácticamente todo el encuentro.

Calleja y Gilsanz variaron su estrategia en busca de una sorpresa que se hizo esperar. Mario Soriano fue la gran variante, acercándose a la base más que en otras semanas en los inicios de juego visitantes. En frente, un 4-4-2 sólido que solo se rompía para presionar alto y durante algunos tramos. Pomares, Costas y Calvo asumieron el riesgo de emparejarse con Mella, Yeremay y Eddahchouri, aunque sus compañeros no lograron generarles situaciones de ventaja para que pudiesen correr y encarar.

En el orden que regía el enfrentamiento, solo Hassan se ofreció para romper de una u otra forma. Obrador, que en ataque estaba siempre solo y desaprovechado, en defensa sufría cada vez que el extremo le encaraba. Por ahí llegaron los primeros acercamientos, aunque Barcia y Pablo Vázquez controlaron con nota a Alemão.

La solución al atasco fue la pizarra. Óscar Gilsanz dio rienda suelta a su laboratorio para diseñar el 0-1 en un córner que Yeremay jugó en corto para José Ángel, el centrocampista, al primer toque, centró al segundo palo, donde apareció libre de marca Mario Soriano para enganchar una volea que entró tras tocar en el larguero.

El gol congeló al Tartiere en uno de esos momentos que dan belleza al deporte rey. Justo antes del gol, la hinchada del Dépor se hizo escuchar. En la guerra por el control del ruido reinó el respeto y el pique, los locales no quería que se escuchasen los ánimos blanquiazules y subieron el tono y el ánimo.

El Real Oviedo se quedó tocado, pero entonces a los chicos de Gilsanz les faltó un punto de decisión para aprovechar su momento. Y, en el momento de dormir la primera parte, despertó el cuadro carbayón. También a balón parado, la única forma de que ambas escuadras se hacían daño. Tras un rebote en un córner, Ilyas Chaira, solo durante toda la jugada, cazó el rebote en el balcón del área y la mandó a guardar. Antes del descanso, los locales tuvieron otras dos situaciones iguales en la frontal tras saques de esquina. Regalos imperdonables que valían temporalmente el empate. Al filo del descanso, Mario Soriano rozó el 1-2 con un disparo en el área que se fue rozando el palo.

El tiempo de descanso cambió ligeramente el cómo, pero no el qué. Ni azulones ni amarillos, pues ayer el Dépor repitió la elástica del pasado curso, fueron capaces de encontrar la fórmula para batirse. Faltaba un punto más de atrevimiento y chispa en los ataques de ambas escuadras, condicionadas por un número bajo de atacantes: la prioridad era no desnivelar en contra el marcador.

El Dépor es un equipo dependiente de su talento individual. Y, ayer, ni Yeremay tuvo un día dulce ni Mella encontraba su zona para brillar. Pero a los 65 minutos ambas figuras combinaron en un contragolpe que solo logró frenar Sibo. Eddahchouri arrastró para que el de Espasande viese el aclarado, y así fue. Encontró al canario y le sirvió un pase al hueco para que encarase portería. Pero, dentro del área, y casi en boca de gol, Yeremay fue alcanzado por Sibo y, tras el recorte, no pudo definir entre los tres palos.

La acción provocó la reacción de Calleja con un triple cambio que abrió más el partido. Al equipo local no le servía en su pelea por el ascenso directo y Alemao, su gran figura, estuvo a punto de romperlo tras una mala decisión de Yeremay en área rival al dejarse caer en lugar de finalizar la acción. El brasileño corrió de campo a campo, en un sprint que acabó con el partido de José Ángel, el único que pudo seguirle. Mano a mano ante Helton, cuando el Tartiere ya cantaba el gol, el ariete disparó por encima del larguero.

El encuentro estaba destinado a morir en campo del Dépor. Helton salvó en dos ocasiones y parecía que no quedaban fuerzas para más. Entonces, y cuando se cantaba el descuento en el electrónico, aparecieron los actores menos esperados. Diego Gómez conectó con Hugo Rama, recién ingresado al campo, y el de Oroso sirvió, como si no llevase meses sin jugar, un pase de memoria para Ximo Navarro. El de Guadahortuna no se había podido proyectar mucho en ataque, pero esta vez se lanzó con toda la energía que le quedaba, con la fe de los miles de deportivistas que gritaron con sus dos disparos. Aarón Escandell detuvo el primero, pero el lateral cazó su propio rebote para darle la victoria al Deportivo.

No hubo tiempo para más. Solo para la fiesta coruñesa, instalada en casa ajena. Y para que todos abrazasen a Hugo Rama, protagonista inesperado de un triunfo necesario para alejar cualquier duda que pueda levantar el Eldense. El Dépor llega a los 39 puntos y tiene la famosa cifra de 50 a tiro.