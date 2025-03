El Deportivo busca una victoria para alejar viejos fantasmas

La categoría de plata no entiende de tiempos, aspiraciones o adaptaciones. La competición es una montaña rusa de emociones que no da lugar a respirar o a hacer cuentas. Si ganas, saltas tres vallas de una pasada; si pierdes, todos los demonios que uno cree olvidados regresan para atemorizar una semana más. No hay grises en una película a colores vivos a la que Gilsanz quiere poner calma. Pero no hay mejor paz que las victorias, y eso lo sabe un equipo que llega tras dos tropiezos consecutivos, el último con una buena actuación pero sin puntería. El Eldense, en las últimas dos semanas, ha apretado más si cabe la lucha por la salvación. Y aunque los blanquiazules todavía tienen cierto margen (cinco puntos), el Tartiere pide a gritos una sorpresa para devolver a los protagonistas coruñeses al buen camino de un guion con muchos giros.

No hay plaza sencilla en Segunda, pero el Carlos Tartiere, de fiesta ante el recién estrenado coliderato, es el tercer fortín de la categoría tras 29 puntos en 14 encuentros. El Oviedo destaca por su regularidad dentro y fuera de su casa, pero tras nueve victorias, los carbayones solo han cedido tres derrotas y dos empates. Llegan, además, en una racha envidiable tras siete victoria, cuatro empates y una única derrota desde diciembre.

Caballo de Troya para un Deportivo que parte como invitado a la fiesta rival. No cabe duda de que el ambiente será espectacular, pues el estadio estará a rebosar con un desplazamiento masivo desde A Coruña en el que muchos hinchas se quedarán sin entrada. Ambas aficiones están hermanadas, pero esta vez al equipo de Gilsanz le tocará ser el malo de la película.

Para sacar algo del Tartiere el técnico betanceiro necesita recuperar la efectividad perdida en los dos últimos encuentros. El equipo coruñés es irregular en sus cifras. Cuando marca, lo hace a lo grande. Pero cuando se queda sin tinta no encuentra la forma de rellenar los folios.

En Oviedo el cuadro deportivista tendrá seguramente más balón. Los carbayones son un equipo muy bien ordenado, que tiene dinamita en las bandas y un ariete como Alemao para poner a prueba hasta qué punto Dani Barcia se ha adaptado a la categoría y cuánto puede aguantar Pablo Vázquez. Será un reto para ambos zagueros, aunque Gilsanz, para marcar mejor al brasileño, podría optar por la pegajosidad de Pablo Martínez, un jugador duro y curtido en lances de este estilo.

El centro de la zaga es la única duda. Juventud y toque o experiencia. Porque el once titular está muy claro después de tantas semanas sin apenas rotación. Con Denis Genreau todavía en la sala de espera, Omenuke Mfulu aspira a volver a entrar en una rueda que no deja espacio: José Ángel es sinónimo de la mejoría en salida de balón del equipo y Diego Villares continúa contando con la confianza de Óscar Gilsanz.

Pero el foco de todo está en el ataque. El Dépor depende indiscutiblemente de su talento individual. Vive de la calidad de Mella, Yeremay, Mario Soriano y ahora Zakaria Eddahchouri. Cuando pueden encontrar su contexto, el cuadro coruñés es muy peligroso. Pero, ante equipos que repliegan más bajo y dejan menos espacio, se atascan. Gilsanz deberá darle una vuelta extra porque el Oviedo es un equipo que se hace muy fuerte sin balón. En 2025, los blanquiazules tan solo han anotado más de un gol en un encuentro de ocho disputados (ante el Almería, 3-1), quedándose a cero en tres ocasiones.

Con 14 partidos por delante el vestuario se enfoca en llegar al objetivo lo antes posible. Perder distancia una semana más despertaría viejos fantasmas que nadie quiere ver. Volvería a meter el nervio a un equipo que quiere eludir la discusión de la permanencia. El triunfo, complicado ante el colíder de la categoría, vuelve a emerger como una necesidad en A Coruña.