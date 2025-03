Ximo Navarro: «Me quedaba una última carrera para marcar el gol»

Ximo Navarro compareció feliz en la zona mixta del Carlos Tartiere. El lateral del Deportivo anotó el gol de la victoria, su cuarto tanto del curso, y firma el mejor registro personal de su carrera. «Estoy muy contento y se me ve en el campo. Nunca había metido tantos y, además, llevo dos asistencias. Estoy en un buen momento e intento disfrutar cada partido», aseguró el andaluz.

La jugada del 1-2 llegó sobre la bocina para desatar la locura deportivista. «Estaba cansado porque ha sido un partido muy físico, pero me sentía bien para una última carrera, me quedaba una. Hugo [Rama] me ve llegar con ellos descolocados. Aaron saca una buena mano, pero cojo el rechace y felizmente acaba dentro», explicó el jugador. La victoria, para Ximo, es justa. «Hicimos un partido muy completo, fuimos al ataque y cayó de nuestro lado. Ellos tuvieron pocas ocasiones, Helton estuvo tranquilo. Era difícil, pelean por ascender», señaló.