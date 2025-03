Diego Gómez: «Podo dar a talla en Segunda, no Carballiño deime conta de que podía ser profesional»

Seis meses no Espiñedo serviron para que Diego Gómez (Amoeiro, 2004) se dera conta de que o fútbol era unha realidade tanxible. Nese tramo, rodeado da súa familia e amigos, viviu unha experiencia que nunca esquecerá e que lle serviu para volver ao equipo dos seus soños convertido nun xogador máis maduro que traballa día a día para dar forma a todo o talento que atesoura

Como foi a chamada do club para regresar en xaneiro?

Foi unha cousa rápida. Chamáronme, falaron comigo e dixeron que tiña que estar aquí ao día seguinte. Eu sei que pertenzo a este clube, que estaba cedido, e o Dépor é o equipo dos meus soños. Foi unha decisión super fácil porque estou onde quero estar.

Foi inesperado?

Si, un pouco, estaba pensando no partido do domingo, que era importante, chamáronme e ao día seguinte estaba aquí.

Deulle tempo a despedirse?

Non, a verdade é que non, mandei un mensaxe e agradecín o trato que tiven alí, dende os veteranos a todos. Fixen amigos para toda a vida. Logo Álex Vázquez, o míster, o seu corpo técnico… coidáronme moito e estou moi agradecido.

Foi a súa primeira experiencia nun vestiario profesional. Notou o cambio?

Tiven a sorte de que é un vestiario moi humilde. Hai xente que xogou en categorías máis altas como David Ferreiro, que é a persoa máis humilde do mundo, o primeiro en arrouparme, en darme consellos, en defenderme dentro do campo. Foi espectacular como me trataron. No meu caso sabía que ían confiar en min, que existía un bo proxecto, o equipo que ía a facer Álex [Vázquez]... e por que non. Foi un acerto totalmente. Estivemos xogando moi bos partidos e da gusto. E na casa, aínda mellor, que era unha alegría pola miña avoa, que foi a verme todos os fines de semana a Espiñedo.

Xane Silveira

Gilsanz coñéceo moi ben. Que lle dixo na primeira conversa?

Pídeme sobre todo normalidade e tranquilidade. Con Óscar teño moita relación e gárdolle moito cariño. Levo unha chea de anos con el, dende que son pequeno, madurei ao seu lado, a verdade é que a súa chamada foi un orgullo. Este é o meu soño. Se fun cedido, era para poder estar nalgún momento no primeiro equipo.

Aos dous días xa pisaba Riazor. Que sentiu ao saltar ó campo?

Riazor… Eu téñolle moitísimo cariño. É o templo para calquera deportivista. Eu estou farto de ir ver partidos. E agora poder estar abaixo é moi bonito. Despois de todo o que pasamos en Segunda B, agora poderlle dar alegrías á xente en Segunda, poder loitar por algo, éncheme de orgullo.

Tócalle ter un rol de revulsivo de momento. Lévao ben?

Ben, lévoo ben. O final teño un contrato de longa duración e non teño présa ningunha. Teño que ser paciente, darme conta de que estou subindo unha categoría máis e é un proceso que vai pouco a pouco. Eu sei que teño que estar preparado porque o futbolista adestra para a súa mellora persoal. O que fago é esforzarme ó máximo, aprender, que vexo que o fago cada día, e darlle normalidade. Antes quizais, cando saía un minuto, poñíame algo máis nervioso, porque era algo novo, pero xa lle podo dar máis normalidade e penso máis as cousas para axudar ao equipo.

Xane Silveira

Antes da súa renovación foron Mella, Yeremay, Barcia... A aposta do club é clara.

A identidade do Dépor é a canteira e estase demostrando que de verdade o fan. Todos eses canteiráns con contratos de longa duración, máis os que están cedidos, son unha aposta do clube. Xa demostramos aí atrás que eramos das mellores canteiras que hai no territorio nacional. Están apostando e está dando resultado: mira Yeremay, Barcia, Mella… A tempada pasada que fixeron e a que están facendo agora é un espectáculo.

Cando dá o cambio de mentalidade e empeza a pensar que realmente pode vivir do fútbol?

Cando vexo que estou xogando todo no Carballiño e me vexo ben. Antes non. O final hai moitos xogadores que con 18 ou 19 anos fan ben as cousas no filial, pero quedan moitos pasos por dar. Eu sempre fun moi precavido. Sempre lle quixen dar normalidade. Pero eu xogando en Terceira División, co Fabril, non me vía sendo xogador. Deime conta en O Carballiño cando vía que chegaban equipos bos como o Nàstic, que lles metemos catro, ou me vía cómodo xogando contra equipos que aspiraban ao ascenso. Aí dixen: podo dar a talla en Segunda.

Xane Silveira

O profesionalismo implica moito sacrificio. Cre que o xestiona ben?

En O Carballiño dáballe máis normalidade. Comía na casa o que me facía a miña avoa, que cociña moi ben, pero igual fan 25 graos e fai lentellas ou algo así. E dicíalle: ‘non vou comer iso adestrando ao día seguinte’ ou xogando en dous días. Aí era máis complicado. Aquí é profesionalizarse ao 100%, é traballar 24 horas o final. Ti chegas, fas o almorzo aquí, o xantar, danche todo o que necesitas en canto a vitaminas e demais. Chego a casa, durmo unha sesta e paseo o can. O tema do ximnasio xa o facemos aquí. Es futbolista 24 horas e tes que estar preparado.

Imaxínase moito tempo no Deportivo?

Si, claro, dende logo. Esta é a miña casa e eu son deportivista a morte. Oxalá pasar todos os anos que poida aquí. Madurando, crecendo co equipo á par que eu, e a verdade é que é o meu soño de toda a vida.