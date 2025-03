Helton, el fichaje más rentable: «Transmite la experiencia de un portero cuajado»

Detrás de la mejoría competitiva del Deportivo, que ha sumado un crecimiento colectivo a nivel defensivo, se ocultan también los 196 centímetros que dan forma a la figura de Helton Leite. El cancerbero brasileño de 34 años se ha hecho con la portería de Riazor y su regularidad y buen nivel ya permiten al cuadro de Gilsanz sumar puntos. Paco Liaño, exguardameta del Deportivo, analiza el crecimiento del belo-horizontino: «Su aportación está siendo positiva, es uno de los pocos aciertos de Soriano en lo que va de temporada sumando ambos mercados. A día de hoy nadie lo cuestiona».

Helton Leite llegó este verano como agente libre procedente del fútbol turco. Su currículum, con pasado en clubes como el Benfica, Botafogo, Boavista o Antalyaspor, acreditaban un nivel que poco a poco fue mostrando hasta convertirse en una pieza clave del equipo. «Al principio he de reconocer que me generó dudas. Principalmente por su juego de pies y su poca participación en el aéreo. No mejoraba significativamente a Parreño, quien está más que cualificado para jugar. En los últimos partidos sí hemos visto un Helton que le ha dado puntos al equipo y eso es lo mejor que se puede decir de un portero».

Con dos premios Zamora, una Copa del Rey y una Supercopa como blanquiazul en sus cinco temporadas, Liaño sabe perfectamente lo que es defender la portería deportivista, la cual cree que queda en buenas manos y, además, con un crecimiento positivo que destaca. «En Oviedo ha sido el primer día que le he visto mejorar en una de las críticas que para mí tenía: ha abandonado por fin la portería y se ha incorporado al juego aéreo, a dominar el área, si esa es la línea me parece fantástico», remarca. Además, añade que su mejor virtud «es el mano a mano», donde ya «ha salvado algunos goles» aunque bajo palos a veces «adorne algunas paradas».

Otro aspecto clave de Helton es su personalidad. Tras el partido ante el Levante, en el que cometió dos errores, demostró su fortaleza mental y sus últimas actuaciones han sido muy destacables: «Él la sensación que da es que está un poco por encima del resultado en cuanto a su forma de actuar. Falla, pero a la siguiente no cambia su forma. En eso transmite la experiencia de un portero cuajado. Eso es bueno sobre todo cuando los equipos como el Dépor han atravesado algún momento de duda. Con ese mascar chicle transmite mucha tranquilidad. En un portero está muy bien transmitir personalidad y seguridad a su defensa».

El guardameta brasileño ha ido puliendo poco a poco su nivel. Liaño analiza qué aspectos debe mejorar de cara al futuro, donde tiene margen para ser incluso superior y llegar al siguiente nivel: «Al principio le ha faltado más comunicación con la defensa, autoridad en el área, me ha parecido que con los pies no daba esa salida que el equipo necesitaba cuando tú pretendes salir jugando desde atrás… y sobre todo tenía un gran déficit que era todo lo que tiene que ver con el juego aéreo. . La sensación es que mezclaba cosas buenas con otras que me hacía dudar. Pero ahora el equipo de la mano de Óscar también está prescindiendo de ese riesgo inicial en la salida de balón. En este caso para él es más sencillo el quitarse el balón y no arriesgarlo. El margen de error se ha minimizado. La valoración general con este fichaje creo que es positiva. En las últimas jornadas más si cabe».

Liaño considera que la edad no es un impedimento para seguir mejorando en acciones donde cree que por su físico puede dar un pase al frente. «Ahí tiene mucho que ver el cuerpo técnico y el preparador de porteros que de alguna manera le tienen que convencer de aprovechar esa envergadura física de la que él dispone. Es cierto que se tiene que adaptar a la liga española. También es verdad que ahora mismo se ven pocos porteros en el fútbol profesional que se impliquen en el juego aéreo y se arriesguen a salir», remarca.

De cara al final de curso, y también a la próxima temporada, Helton Leite será importante porque cada punto marca la diferencia. Y el brasileño ya ha demostrado que puede ser decisivo para decantar la balanza a favor del cuadro blanquiazul: «Tenemos que partir de la base de que en Segunda División la mayoría de partidos se resuelven por pequeñas diferencias de goles y tan importante es el no encajar como el hecho de marcar. Yo creo mucho en el refrán de que los delanteros ganan partidos y las defensas campeonatos. En la primera vuelta el Deportivo sufrió mucho porque encajaba en exceso y uno de los méritos que le doy a Gilsanz es que el equipo ha ganado mucho en mecanismos defensivos que nos permite estar más cerca del área propia que de la del rival, siempre con opciones de contragolpear. La seguridad defensiva es mayor»

Helton Leite ha dejado ya ocho veces su portería a cero esta temporada. En sus estadísticas destaca principalmente su labor ante disparos de larga distancia. Es el octavo guardameta con mayor número de intervenciones (82 atajadas), de las cuales 54 han sido a golpeos desde dentro de su área y 28 desde fuera, una zona en la que todavía no ha recibido ningún gol según datos de sofascore (el de Chaira del Oviedo entra justo en el interior). Con contrato hasta 2026 el Dépor se asegura un buen candado para su portería durante al menos una campaña más.