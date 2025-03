Uribes apuesta por 13 sedes españolas para el Mundial y apunta a reducir número de partidos por estadio

El Gobierno se ha lanzado de lleno a recobrar el mando de la organización del Mundial 2030 después de que haya desaparecido cualquier mancha judicial para Louzán tras la sentencia favorable del Supremo. El primer paso fue reunirse con el presidente de la RFEF; el segundo, conformar una comisión interministerial para coordinar el evento que se llevará a cabo junto a Portugal y Marruecos. El presidente del CSD, Juan Manuel Uribes, es una de las cabezas visibles de esta iniciativa gubernamental y estuvo de visita en Vigo y en Balaídos, donde alentó las aspiraciones olívicas, sin dejar atrás a A Coruña, además de ampliar el número de candidatas y abrir la puerta a que se reparta el grueso de partidos.

«Está muy bien que esté A Coruña y que esté Vigo. Me parece que representan a Galicia, pero Vigo tiene que estar», avanzó antes de impulsar a la ciudad del sur de Galicia y barajar una idea de ampliar sedes y repartir partidos, que no suele ser muy del gusto de FIFA, organizadora del evento. «Yo no hablaría de (sedes) suplentes, tienen que ser titulares. Hay que hacer el camino con las 13 sedes y, efectivamente, ver si las 13, al final, cumplen. Quien cumple, quien no cumple, apostar por los 13. No debemos hablar de suplentes, al contrario. Aquí son todo titulares y Vigo tiene que ser titular. Y Valencia también, tiene que hacer el estadio, tiene todavía un desafío mucho mayor. Pero si lo hace, por supuesto me parece que la tercera ciudad de España debe ser sede del Mundial», cuenta antes de ahondar en la idea del reparto de partidos, algo que ya ocurrió en el Mundial de España 82: «Esa es una opción, he hablado ya con FIFA. Es muy pronto. Pero como país tenemos que apostar por las máximas sedes, por vertebrar país. No es solo un gran evento de país, es un proyecto de Estado, que estén representadas las ciudades fundamentales. Tenemos un país con unas grandes comunicaciones, en transporte, hoteles, esta ciudad es maravillosa para estar. La comunicación con Porto... Vamos a apostar por trece. Veremos si efectivamente de las trece hay alguna que en algún momento no llega . Eso será fruto de la propia responsabilidad de cada sede y cada club. Tenemos que apostar por las trece y que FIFA entienda que España tiene trece clubes que quieren ser sede».

El Gobierno, eso sí, reitera que no pondrá dinero para la reforma de estadios. «Hay una comisión interministerial donde están 15 ministerios, grandes empresas públicas, la RFEF, el COE, Paralímpico y FIFA. Va a ser el órgano que va a decidir todas las cosas. En las condiciones previas a los clubes ya se les puso que el CSD no iba a poner dinero para la reforma de los estadios. Para ninguno y es una condición igual para todos. Es un proyecto de país, nos vamos a comprometer absolutamente para financiar todo lo que haya que financiar vinculado a la organización del gran evento que es el Mundial 2030, es equivalente a unos JJ.OO. El Gobierno va a estar absolutamente a tope para apoyar en todo lo que tengamos que apoyar desde el punto de vista material, financiero y personal, con esa salvedad de los estadios».

El CSD mostró una posición un tanto ambigua sobre la petición de Vigo de que se hicieran públicas los baremos para haber dejado fuera a Balaídos. Apoya la petición de Abel Caballero, pero dice desconocerlos cuando el Gobierno estuvo presente en el proceso y cuando apunta que, en algún momento, solicitó discreción: «El CSD tenía un representante en las valoraciones que se hacían, pero no tenemos los resultados. En una reunión en Marruecos pedí que no se dieran porque queríamos que Vigo y Valencia pudieran optar. Voy a insistir también a Louzán para que esa transparencia se produzca, no pueden ser decisiones discrecionales, tienen que ser justificadas».