Ximo Navarro: "Ojalá se consiga este año el ascenso, pero estamos un poco lejos"

Ximo Navarro fue uno de los protagonistas del triunfo en Oviedo por la cabalgada en el descuento, aunque el premio Estrella Galicia del mes de febrero lo ganó por méritos previos. El lateral crece, el equipo también va en línea ascendente y él no se pone límites, aunque sabe que el Dépor parte en una situación, de momento, de desventaja para pelear por Primera. "Algún año se conseguirá el ascenso y ojalá que sea este año, pero ahora mismo estamos un poco lejos y debemos pensar partido a partido, intentar ganar siempre, pero con los pies en el suelo. Sabemos lo que es el Dépor y todo el mundo quiere estar arriba. Me gustaría estar en la posición que tiene el Oviedo y es muy difícil. Son equipos que llevan muchos años en Segunda, son conjuntos con mucho nombre que llevan años en Segunda División sin ascenso. Este club tiene capacidad para intentarlo siempre", razona.

Él pone los goles y la veteranía en un equipo bisoño que ve florecer a su lado: "Son jóvenes, pero con mucha calidad y con un futuro impresionante. Tienen buenos números, goles y asistencias. Dani (Barcia) está una buena temporada, aunque esté debutando. Esta categoría es exigente para la gente joven, eso nos hará mejores como equipo", cuenta un jugador que desvela su secreto para estar en un gran momento a los 35 años y para batir plusmarcas. "¿Jugada del gol? Si te digo que no estaba cansado, te mentiría, pero sobre todo fue ver el espacio, tener la confianza de que Hugo (Rama) me va a ver y pensar en hacer gol. Me cayó el rechace y estoy muy contento. Desde que llegué (al Dépor) ataco mucho más de lo que lo hacía en otros equipos. Esta temporada estoy teniendo esa pizca de suerte para sumar goles. Sé que soy defensa y es difícil y ojalá. Intentaré sumar alguno más y que sirva para ayudar al equipo", cuenta un futbolista que se está retando en broma con Mario Soriano, los dos protagonistas del triunfo del Nuevo Tartiere: "Más o menos tengo un pique en plan broma, que estamos prácticamente igualados en goles y asistencias. El otro día le dije que si él metía, yo también, que no iba a dejar que acabase la liga con más goles. Sé que será difícil porque es un jugador de calidad, que juega en la mediapunta y que se acerca mucho al área. Estoy contento de tener ese pique en cachondeo, ojalá sirva para que él consiga también más". El lateral quiso destacar la contribución de sus pasadores para que él se llevase la gloria en el descuento. "Tanto Hugo (Rama) como Diego (Gómez) se asocian muy bien. Diego arrastra a Pomares y me deja toda la banda. Hugo me ve cuando empiezo la carrera y estoy contento por él porque salió pocos minutos y demostró que está preparado para jugar. Todos se entrenan muy bien", asegura.

En el horizonte aparece el Córdoba que viene de vencer 4-0 al Granada y de mostrar una gran cara en sus partidos a domicilio. "Será un partido difícil ante un equipo en buena racha que viene de hacer un partidazo en su estadio contra un conjunto de los fuertes de la categoría. Tenemos confianza para hacer un gran encuentro. Es un equipo muy alegre, con buenos jugadores. Es un recién ascendido y está haciendo una temporada muy buena con tres puntos más que nosotros. Estamos preparados", cuenta de su ex equipo y del reto que tienen enfrente en un partido en viernes: "La gente va a ir al estadio, nunca fallan, siempre nos animan. Nos lo demostraron en Oviedo. Nos toca hacer buen partido y devolverles lo que nos dan. Seguro que, entre todos, sacamos un buen resultado".